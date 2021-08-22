Важнейший для развития ОПК вопрос неслучайно пока решается с трудом

Пять лет назад, в 2016 году, в своем Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поставил задачу по увеличению предприятиями оборонно-промышленного комплекса выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Предполагалось, что ее доля в общем объеме производства оборонных предприятий должна к 2020 году составить 17 процентов, к 2025-му дойти до 30, а к 2030 году поставлена задача довести ее до 50 процентов.

Все логично. Обновление Вооруженных сил техникой новых поколений практически завершено. Соответственно, гособоронзаказ будет уменьшаться. И чтобы сохранить свой производственный потенциал, предприятиям оборонно-промышленного комплекса надо осваивать выпуск не только боевых систем, но и мирной продукции.

Однако не все оказалось так просто. И причин тому много. У нас была попытка провести конверсию военного производства еще в 1980-е годы. Попытка тогда не удалась.

Аркадий Шипунов, бывший в те годы генеральным конструктором и руководителем конструкторского бюро приборостроения в Туле, вспоминал, как его оружейников заставили разработать и освоить выпуск швейных машинок.

Улыбаясь, он говорил, что такое решение в Москве приняли, наверное, потому, что решили - если в Туле делают лучшие в мире скорострельные пушки, которые строчат очередями, то смогут сделать и лучшие в мире швейные машинки, которые тоже строчат. И действительно сделали. Но особой прибыли швейные машинки предприятию, знаменитому выпуском пушек и управляемых ракет, не принесли.

В 1990-е, неслучайно прозванные "лихими", далеко не все предприятия смогли сохранить свой потенциал. А там, где его сохранили, в 2000-е не могли нарадоваться настоящему валу гособоронзаказов. И призыв осваивать выпуск мирной продукции встретили без особого энтузиазма. Что неудивительно.

На выпуск гражданской продукции никакого государственного заказа нет, а денег под ее разработку, производство и продвижение требуется немало

Ведь на выпуск гражданской продукции никакого государственного заказа нет. А денег под это дело требуется немало. Где их брать и вернутся ли эти капиталовложения? К тому же у оборонных предприятий нет маркетологов и других специалистов, включая инженерно-технический персонал, ориентированных на выпуск и сбыт мирной продукции на внутреннем рынке.

Да и сам этот рынок мы добровольно отдали в руки зарубежных компаний. Произошло это в те же девяностые. Вспомним, тогда ведь многие радовались тому, что стало возможным без проблем - были бы деньги - купить лучшие образцы западной или восточной бытовой техники, автомобили и многое другое, сделанное не в России.

С тех пор иностранные производители в нашей стране освоились и очень даже укрепились. У них появилась хорошо отлаженная логистика, своя сеть сбыта, яркая реклама. Многие вообще построили заводы, на которых выпускают различную технику собственных брендов.

И что в такой ситуации делать? Запрещать иностранцам торговать в России? Понятно, что этого не будет. Потеснить их можно только в условиях честной конкурентной борьбы. А для этого гражданская продукция отечественных оборонных предприятий должна быть дешевле и качественнее, чем у иностранных производителей.

Но и тут есть свои подводные камни.

Удастся ли сделать гражданскую продукцию дешевле, трудно сказать. А вот сделать ее качественной и надежной оборонщики смогут. Однако надежность техники, увы, стала противоречить законам рынка. Это когда-то выпускали автомобили и холодильники, которые могли работать десятилетиями. Потом западные промышленники поняли, что высокое качество не обеспечивает высоких и стабильных доходов. И они научились делать так, что их продукция безотказно работает максимум несколько лет, а потом ее надо менять, так как ремонт будет стоить дороже. На наших же оборонных предприятиях этому пока не обучены - там привыкли если что-то выпускать, то с гарантией "на века".

Появилась и еще одна беда - санкции. Некоторые из них не допускают никакого сотрудничества с российскими промышленными компаниями, выпускающими продукцию оборонного назначения. А это автоматически означает закрытие мирового рынка даже для самой конкурентоспособной гражданской продукции, если за ней тянется "военный хвост".

Нельзя сказать, что правительство не учитывает вышеперечисленных проблем. Учитывает и пытается найти для них оптимальное решение.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" большое внимание уделялось именно диверсификации оборонно-промышленного комплекса. В его рамках прошла целая серия панельных сессий и "круглых столов", на которых самым серьезным образом и весьма компетентно обсуждались вопросы диверсификации. Обсуждение продолжится и на "Армии-2021".

Все, кто сейчас занят реализацией диверсификационных программ, отмечают, что одним из камней преткновения является нынешняя нормативная база

За прошедший год в решении всех этих вопросов сделано немало. Изыскиваются средства для финансирования диверсификационных проектов и разрабатываются программы поддержки государства в виде различных преференций предприятиям, осваивающим выпуск гражданской продукции. Идет поиск новых рыночных ниш.

В частности, "Роскосмос" предлагает вид услуг, которые совсем недавно относились к закрытой сфере. Наряду с увеличением коммерческих пусков космических кораблей, потребителям предлагается шире пользоваться возможностями, к примеру, космического мониторинга. С помощью спутниковых группировок можно вести подробное картографирование местности.

Как говорят специалисты, от космических глаз не скроется никакая незаконно возведенная постройка. С помощью спутникового мониторинга можно в реальном режиме времени контролировать всю инфраструктуру любого региона - дороги, трубопроводы, ЛЭП, гидротехнические сооружения, лесное хозяйство и многое другое. Это позволит своевременно реагировать на какие-то изменения и предупреждать развитие чрезвычайных ситуаций.

Известно, что одна из самых прибыльных отраслей у нас - нефтегазовая. И там не жалеют денег на обновление своего оборудования, выпуск которого вполне могут освоить предприятия ОПК.

Большим спросом у нефтяников и газовиков пользуются, к примеру, изделия из немагнитной стали. Ежегодный спрос на них - около 400 тонн. Каждая тонна на мировом рынке стоит 10 тысяч долларов. И тут прямая выгода как для металлургов, так и для самых различных предприятий, которые из такой стали способны изготавливать изделия, закупаемые сегодня за границей.

Практически все, кто сейчас занят реализацией диверсификационных программ, отмечают, что одним из камней преткновения является нынешняя нормативная база. Без ее изменения ничего не получится, так как продукцию оборонки продвигать на рынок всегда проблематично.

Над этим вопросом наши законодатели сейчас активно работают. Так что не стоит сомневаться, что через десять лет, а возможно, и раньше доля гражданской продукции на всех предприятиях ОПК составит не менее пятидесяти процентов.

И, вполне возможно, через несколько лет наши швейные машинки будут строчить не хуже пулеметов.