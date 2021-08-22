Во Франции резко увеличился спрос на антиковидное тестирование

Такого обвального спроса на тесты, с помощью которых устанавливается наличие или отсутствие коронавируса, во Франции давно не было. За минувшую неделю по всей стране шесть миллионов человек простаивали в очередях как перед специализированными лабораториями, а так и аптеками, чтобы подвергнуться этой процедуре. Заметим, что еще совсем недавно их было на порядок меньше. Наплыв желающих сейчас таков, что один из руководителей профсоюза работников биологических лабораторий Анри-Пьер Доерманн бьет тревогу: "Мы на пике наших возможностей. Ситуация близка к кризисной".

Так в чем же дело? А в том, что после того, как санитарные пропуска (полная вакцинация от ковида или наличие справки о перенесенной болезни) стали обязательными для посещения кафе, ресторанов, музеев и прочих подобных общественных мест, сотни тысяч граждан оказались в положении "отверженных". Некоторые еще не успели привиться или получили пока одну дозу, другие не торопятся уколоться по иным причинам.

Однако с таким положением люди не смирились и воспользовались третьим способом получить заветный пропуск: ведь и отрицательный результат ковид-теста здесь котируется наравне с вакцинацией. Правда, с оговоркой - его действие ограничено 72 часами. Отсюда и людские толпы желающих получить временный "сезам". Причем две трети приходятся на антигенные экспресс-тесты, результат которых можно получить, как говорится, не отходя от кассы, буквально через 15-20 минут.

Многие делают их непосредственно перед уикендом, чтобы посидеть с друзьями в бистро, сходить в кинотеатр. Другие намереваются посетить торговый центр, куда теперь доступ строго по санпропускам, или отправиться в отпуск на поезде (на вокзал не пустят без соответствующего QR-кода на смартфоне). Немаловажная деталь: тесты во Франции для населения пока бесплатные. Однако в середине октября ситуация изменится. За ПЦР-тест придется выкладывать 49 евро, а за экспресс - 25 евро.

Тем временем противники антиковидной политики властей, и в первую очередь санпропусков, которые они считают попранием гражданских свобод, в шестой раз провели манифестации по всей стране. По данным МВД, участие в них приняли 175 тысяч человек, а, как убеждены организаторы этого движения, участников было не менее 350 тысяч. Откровенно говоря, такого протестного подъема во Франции давно не видели, тем более, в августе, когда французы массово отправляются в летние отпуска.