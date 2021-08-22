Войска радиационной, химической и биологической защиты отвечают за ликвидацию последствий применения оружия массового уничтожения, привлекаются для борьбы с техногенными катастрофами. Эти уникальные войска сейчас комплектуются новейшими средствами защиты от оружия массового поражения.

Как рассказал "РГ" начальник войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в ближайшие годы спланировано завершение разработки и поставка в войска новых образцов техники для выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки. В частности, будут поставляться перспективные машины РХБ разведки РХМ-8, РХМ-9, а также комплекты перспективных приборов и средств разведки, анализа и контроля.

Кроме того, для обеспечения безопасности войск при действиях в условиях заражения будут поставляться перспективные средства индивидуальной и коллективной защиты. Это - общевойсковой фильтрующий защитный комплект ОФЗК, изолирующе-фильтрующий дыхательный аппарат ИФДА, изолирующий дыхательный аппарат для экипажей бронеобъектов ИП-7, комплект фильтровентиляционный универсальный для войсковых фортификационных сооружений ФВК-200У.

Также в подразделения РХБЗ начнут поступать такие спецсредства для снижения заметности войск и объектов, как комплекс дистанционного управления дымопуском КДУД и разрабатываемые для него дымовые шашки УДШ-2, КДШ-К и КДШ-РЛ.

Не забывают военные химики и о применении робототехники. Так, в рамках выполнения государственного оборонного заказа предприятия уже разрабатывают специальные комплексы в интересах войск РХБ защиты. Они могут действовать на поле боя автономно. В стадии завершения находится разработка многофункционального робототехнического комплекса РХБ защиты МРК-РХБЗ. В его состав войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты. Комплекс будет предназначен для ведения радиационной, химической и биологической разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время, а также аварий на опасных объектах в мирное время.

По словам Игоря Кириллова, также в интересах войск РХБ защиты выполняются работы по созданию нового огнеметного комплекта с боеприпасами различного назначения. Комплект будет оснащаться современным круглосуточным прицельным комплексом и позволит повысить боевые возможности огнеметных подразделений войск РХБ защиты. Предполагается в составе комплекта использование беспилотных летательных аппаратов для поражения целей с верхней полусферы.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была разработана при участии научно-исследовательской организации войск РХБ защиты и Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко

После начала пандемии коронавируса военные химики оказались на передовой борьбы, предотвращая распространение инфекции как в России, так и за рубежом. На вопрос, существуют ли специальные средства, которые способны на сто процентов защищать человека от вирусов, Игорь Кириллов отметил, что какие бы средства защиты не разрабатывались, даже в самых совершенных из них человек не может находиться постоянно. Защиту от распространения инфекции может обеспечить лишь коллективный иммунитет. А обеспечить его может только проведение массовой вакцинации населения эффективной вакциной. Не менее важно наличие средств диагностики, позволяющих точно и быстро провести анализ и идентификацию болезнетворной инфекции. Он рассказал, что специалисты научно-исследовательской организации войск РХБ защиты совместно со специалистами НПО "Синтол" в феврале 2020 года разработали набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. Кроме того, первая в мире вакцина от COVID-19, зарегистрированная год назад, была разработана при непосредственном участии научно-исследовательской организации войск РХБ защиты и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Минобороны России.

Также специалисты войск РХБ защиты принимали непосредственное участие в доклинических исследованиях безопасности, протективности и иммуногенности векторной вакцины против SARS-CoV-2, разработанной НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Проведенный комплекс исследований позволил подтвердить безопасность и эффективность разработанного препарата, что позволило разработчику в июне 2020 года приступить к его клиническим исследованиям.

"Наши подразделения принимали непосредственное участие в дезинфекции различных объектов, в отборе и анализе проб с использованием современных образцов специальной техники войск РХБЗ не только на территории России, но и за ее пределами, - рассказал Игорь Кириллов. - В частности, при оказании помощи Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Абхазии".

Он подчеркнул, что высокая эффективность современной российской специальной техники подтверждена: в 140 населенных пунктах иностранных государств была проведена дезинфекция более пятисот социальных учреждений. Обработаны свыше трех миллионов квадратных метров помещений, более трехсот единиц различной техники, более четырнадцати тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, предметов оборудования и инвентаря лечебных заведений.