Володин: Триколор олицетворяет преемственность поколений

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем государственного флага России.

"Российский триколор на протяжении веков олицетворяет силу, мощь и национальное достоинство нашей страны, связь эпох и преемственность поколений. Символизирует свободу и независимость России. Вызывает гордость и уважение", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Впервые бело-сине-красное полотнище было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.

22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном бело-сине-красном флаге. Официально его утвердили как государственный флаг 1 ноября 1991 года. День флага установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года.