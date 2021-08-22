Все атомные станции России застрахуют на 2 триллиона рублей

"Росэнергоатом" на два года застрахует все атомные станции России от катастрофических рисков, следует из документов на сайте госзакупок.

Цена контракта превышает 3,3 миллиарда рублей - такую страховую премию "Росэнергоатом" выплатит страховщику. Сумма страховки составляет 2,044 триллиона рублей. Согласно договору, должно быть застраховано все имущество за рядом исключений Балаковской, Белоярской, Ленинградской, Калининской, Кольской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской атомных станций.

В перечень страховых случаев входит утрата имущества из-за различных стихийных бедствий, радиационного воздействия, пожара, противоправных действий неких лиц, терроризма, падения летательных аппаратов, поломок машин и оборудования, а также киберрисков. Страховка будет действовать с 1 сентября текущего года до 31 августа 2023 года.