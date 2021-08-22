Все пенсионеры России получат разовую выплату в 10 тысяч рублей

В связи с незапланированным всплеском инфляции государство должно оказать дополнительную поддержку отдельным категориям граждан, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Предлагаю дополнительно осуществить для пенсионеров разовую выплату в размере 10 тысяч рублей", - выступил он с инициативой.

Эта мера, уточнил глава государства, должна коснуться всех без исключения пенсионеров, включая работающих и военных.

Также Путин считает справедливым осуществить по итогам года единовременную выплату военнослужащим в среднем в 15 тысяч рублей.