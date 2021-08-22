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22.08.2021 23:00
Рубрика: Власть

За сутки 92 военнослужащих выздоровели от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Олег Укладов / Комсомольская правда
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Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 97 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 38,1 тысячи человек. Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 133,6 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2 тысячи 31 военный. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Менее тысячи таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. 13 заболевших лечат гражданские медики. Еще свыше тысячи человек изолированы на дому.

Сообщается, что у 9 пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет. Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 62 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 222 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 тысяча 94 человека, 306 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Фото: EPA
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По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 27,3 тысячи пациентов, из которых свыше 9,2 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 95 589 человек, сообщили в военном ведомстве.

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