За сутки в России подтверждено 20 564 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 7,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1661
- 2 Санкт-Петербург 1481
- 3 Московская область 1184
- 4 Свердловская область 522
- 5 Нижегородская область 498
- 6 Ростовская область 487
- 7 Пермский край 477
- 8 Воронежская область 465
- 9 Красноярский край 444
- 10 Самарская область 440
- 11 Иркутская область 399
- 12 Омская область 389
- 13 Челябинская область 380
- 14 Республика Крым 361
- 15 Ставропольский край 351
- 16 Волгоградская область 350
- 17 Оренбургская область 349
- 18 Хабаровский край 309
- 19 Республика Башкортостан 295
- 20 Ульяновская область 291
- 21 Астраханская область 289
- 22 Архангельская область 267
- 23 Алтайский край 267
- 24 Тюменская область 262
- 25 Республика Коми 257
- 26 Краснодарский край 257
- 27 Саратовская область 246
- 28 Приморский край 241
- 29 Пензенская область 234
- 30 Забайкальский край 233
- 31 Севастополь 226
- 32 Вологодская область 224
- 33 Ленинградская область 224
- 34 Удмуртская Республика 221
- 35 Липецкая область 219
- 36 Тверская область 214
- 37 Ярославская область 195
- 38 Республика Дагестан 191
- 39 Владимирская область 189
- 40 Курская область 186
- 41 Мурманская область 183
- 42 Брянская область 183
- 43 Калининградская область 180
- 44 Кемеровская область 180
- 45 Новосибирская область 177
- 46 Республика Карелия 173
- 47 Чеченская Республика 165
- 48 Республика Хакасия 161
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 158
- 50 Республика Саха (Якутия) 145
- 51 Белгородская область 142
- 52 Амурская область 134
- 53 Курганская область 132
- 54 Ямало-Ненецкий автономный округ 127
- 55 Смоленская область 127
- 56 Ивановская область 127
- 57 Тульская область 126
- 58 Новгородская область 121
- 59 Калужская область 120
- 60 Рязанская область 120
- 61 Костромская область 118
- 62 Кировская область 118
- 63 Томская область 111
- 64 Республика Калмыкия 102
- 65 Республика Бурятия 102
- 66 Псковская область 100
- 67 Сахалинская область 99
- 68 Орловская область 99
- 69 Республика Тыва 97
- 70 Тамбовская область 90
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 89
- 72 Республика Чувашия 77
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 73
- 74 Республика Ингушетия 71
- 75 Республика Мордовия 70
- 76 Республика Марий Эл 62
- 77 Республика Адыгея 57
- 78 Камчатский край 51
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 50
- 80 Республика Татарстан 50
- 81 Еврейская автономная область 44
- 82 Республика Алтай 30
- 83 Магаданская область 26
- 84 Ненецкий автономный округ 11
- 85 Чукотский автономный округ 11
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 747 087 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,11%
- 2. Республика Алтай 0,15%
- 3. Республика Бурятия 0,18%
За последние сутки подтверждено 762 смерти
- Москва 51
- Санкт-Петербург 39
- Краснодарский край 35
- Свердловская область 32
- Пермский край 29
- Нижегородская область 28
- Ростовская область 27
- Воронежская область 26
- Красноярский край 24
- Самарская область 23
- Тюменская область 23
- Алтайский край 22
- Ставропольский край 19
- Саратовская область 18
- Челябинская область 18
- Иркутская область 18
- Волгоградская область 16
- Пензенская область 15
- Ульяновская область 15
- Республика Коми 14
- Удмуртская Республика 14
- Брянская область 13
- Республика Крым 13
- Республика Башкортостан 12
- Московская область 10
- Астраханская область 10
- Республика Дагестан 10
- Республика Чувашия 10
- Новосибирская область 10
- Республика Саха (Якутия) 9
- Липецкая область 8
- Мурманская область 8
- Оренбургская область 8
- Курская область 7
- Тульская область 7
- Вологодская область 7
- Ярославская область 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Омская область 6
- Калужская область 5
- Чеченская Республика 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Кемеровская область 5
- Приморский край 5
- Рязанская область 4
- Республика Карелия 4
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Республика Марий Эл 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Забайкальский край 4
- Белгородская область 3
- Орловская область 3
- Смоленская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Адыгея 3
- Севастополь 3
- Республика Мордовия 3
- Амурская область 3
- Ивановская область 2
- Костромская область 2
- Архангельская область 2
- Псковская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Кировская область 2
- Республика Бурятия 2
- Магаданская область 2
- Сахалинская область 2
- Тверская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 176 044 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 414 человек
- Москва 2140
- Московская область 1453
- Нижегородская область 515
- Красноярский край 460
- Свердловская область 453
- Санкт-Петербург 440
- Пермский край 401
- Приморский край 376
- Иркутская область 363
- Хабаровский край 316
- Ростовская область 304
- Севастополь 296
- Оренбургская область 294
- Чеченская Республика 287
- Волгоградская область 281
- Челябинская область 280
- Пензенская область 252
- Смоленская область 244
- Республика Дагестан 206
- Тверская область 204
- Самарская область 204
- Ставропольский край 202
- Омская область 199
- Саратовская область 190
- Кемеровская область 181
- Вологодская область 179
- Ульяновская область 176
- Республика Карелия 175
- Брянская область 170
- Воронежская область 165
- Тамбовская область 161
- Тюменская область 160
- Калининградская область 151
- Владимирская область 149
- Архангельская область 147
- Ярославская область 144
- Сахалинская область 143
- Удмуртская Республика 133
- Ямало-Ненецкий автономный округ 129
- Алтайский край 126
- Ивановская область 119
- Астраханская область 114
- Новгородская область 108
- Республика Калмыкия 106
- Тульская область 103
- Республика Крым 103
- Кабардино-Балкарская Республика 91
- Курская область 89
- Рязанская область 87
- Республика Коми 87
- Ленинградская область 84
- Калужская область 83
- Республика Башкортостан 82
- Ханты-Мансийский автономный округ 82
- Кировская область 79
- Орловская область 78
- Курганская область 78
- Мурманская область 75
- Краснодарский край 70
- Липецкая область 69
- Республика Чувашия 68
- Республика Тыва 68
- Забайкальский край 67
- Амурская область 58
- Республика Марий Эл 57
- Республика Мордовия 53
- Республика Бурятия 48
- Белгородская область 43
- Томская область 41
- Костромская область 39
- Новосибирская область 39
- Республика Адыгея 35
- Республика Северная Осетия - Алания 32
- Республика Алтай 31
- Карачаево-Черкесская Республика 24
- Магаданская область 19
- Камчатский край 16
- Псковская область 10
- Республика Татарстан 9
- Ненецкий автономный округ 8
- Чукотский автономный округ 7
- Республика Хакасия 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 019 466.