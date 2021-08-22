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22.08.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20 564 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 7,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1661
  • 2 Санкт-Петербург 1481
  • 3 Московская область 1184
  • 4 Свердловская область 522
  • 5 Нижегородская область 498
  • 6 Ростовская область 487
  • 7 Пермский край 477
  • 8 Воронежская область 465
  • 9 Красноярский край 444
  • 10 Самарская область 440
  • 11 Иркутская область 399
  • 12 Омская область 389
  • 13 Челябинская область 380
  • 14 Республика Крым 361
  • 15 Ставропольский край 351
  • 16 Волгоградская область 350
  • 17 Оренбургская область 349
  • 18 Хабаровский край 309
  • 19 Республика Башкортостан 295
  • 20 Ульяновская область 291
  • 21 Астраханская область 289
  • 22 Архангельская область 267
  • 23 Алтайский край 267
  • 24 Тюменская область 262
  • 25 Республика Коми 257
  • 26 Краснодарский край 257
  • 27 Саратовская область 246
  • 28 Приморский край 241
  • 29 Пензенская область 234
  • 30 Забайкальский край 233
  • 31 Севастополь 226
  • 32 Вологодская область 224
  • 33 Ленинградская область 224
  • 34 Удмуртская Республика 221
  • 35 Липецкая область 219
  • 36 Тверская область 214
  • 37 Ярославская область 195
  • 38 Республика Дагестан 191
  • 39 Владимирская область 189
  • 40 Курская область 186
  • 41 Мурманская область 183
  • 42 Брянская область 183
  • 43 Калининградская область 180
  • 44 Кемеровская область 180
  • 45 Новосибирская область 177
  • 46 Республика Карелия 173
  • 47 Чеченская Республика 165
  • 48 Республика Хакасия 161
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 158
  • 50 Республика Саха (Якутия) 145
  • 51 Белгородская область 142
  • 52 Амурская область 134
  • 53 Курганская область 132
  • 54 Ямало-Ненецкий автономный округ 127
  • 55 Смоленская область 127
  • 56 Ивановская область 127
  • 57 Тульская область 126
  • 58 Новгородская область 121
  • 59 Калужская область 120
  • 60 Рязанская область 120
  • 61 Костромская область 118
  • 62 Кировская область 118
  • 63 Томская область 111
  • 64 Республика Калмыкия 102
  • 65 Республика Бурятия 102
  • 66 Псковская область 100
  • 67 Сахалинская область 99
  • 68 Орловская область 99
  • 69 Республика Тыва 97
  • 70 Тамбовская область 90
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 89
  • 72 Республика Чувашия 77
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 73
  • 74 Республика Ингушетия 71
  • 75 Республика Мордовия 70
  • 76 Республика Марий Эл 62
  • 77 Республика Адыгея 57
  • 78 Камчатский край 51
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 50
  • 80 Республика Татарстан 50
  • 81 Еврейская автономная область 44
  • 82 Республика Алтай 30
  • 83 Магаданская область 26
  • 84 Ненецкий автономный округ 11
  • 85 Чукотский автономный округ 11

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 747 087 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,11%
  • 2. Республика Алтай 0,15%
  • 3. Республика Бурятия 0,18%
За последние сутки подтверждено 762 смерти
  • Москва 51
  • Санкт-Петербург 39
  • Краснодарский край 35
  • Свердловская область 32
  • Пермский край 29
  • Нижегородская область 28
  • Ростовская область 27
  • Воронежская область 26
  • Красноярский край 24
  • Самарская область 23
  • Тюменская область 23
  • Алтайский край 22
  • Ставропольский край 19
  • Саратовская область 18
  • Челябинская область 18
  • Иркутская область 18
  • Волгоградская область 16
  • Пензенская область 15
  • Ульяновская область 15
  • Республика Коми 14
  • Удмуртская Республика 14
  • Брянская область 13
  • Республика Крым 13
  • Республика Башкортостан 12
  • Московская область 10
  • Астраханская область 10
  • Республика Дагестан 10
  • Республика Чувашия 10
  • Новосибирская область 10
  • Республика Саха (Якутия) 9
  • Липецкая область 8
  • Мурманская область 8
  • Оренбургская область 8
  • Курская область 7
  • Тульская область 7
  • Вологодская область 7
  • Ярославская область 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Омская область 6
  • Калужская область 5
  • Чеченская Республика 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Кемеровская область 5
  • Приморский край 5
  • Рязанская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Республика Марий Эл 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Забайкальский край 4
  • Белгородская область 3
  • Орловская область 3
  • Смоленская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Севастополь 3
  • Республика Мордовия 3
  • Амурская область 3
  • Ивановская область 2
  • Костромская область 2
  • Архангельская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Кировская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Магаданская область 2
  • Сахалинская область 2
  • Тверская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 176 044 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 414 человек
  • Москва 2140
  • Московская область 1453
  • Нижегородская область 515
  • Красноярский край 460
  • Свердловская область 453
  • Санкт-Петербург 440
  • Пермский край 401
  • Приморский край 376
  • Иркутская область 363
  • Хабаровский край 316
  • Ростовская область 304
  • Севастополь 296
  • Оренбургская область 294
  • Чеченская Республика 287
  • Волгоградская область 281
  • Челябинская область 280
  • Пензенская область 252
  • Смоленская область 244
  • Республика Дагестан 206
  • Тверская область 204
  • Самарская область 204
  • Ставропольский край 202
  • Омская область 199
  • Саратовская область 190
  • Кемеровская область 181
  • Вологодская область 179
  • Ульяновская область 176
  • Республика Карелия 175
  • Брянская область 170
  • Воронежская область 165
  • Тамбовская область 161
  • Тюменская область 160
  • Калининградская область 151
  • Владимирская область 149
  • Архангельская область 147
  • Ярославская область 144
  • Сахалинская область 143
  • Удмуртская Республика 133
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 129
  • Алтайский край 126
  • Ивановская область 119
  • Астраханская область 114
  • Новгородская область 108
  • Республика Калмыкия 106
  • Тульская область 103
  • Республика Крым 103
  • Кабардино-Балкарская Республика 91
  • Курская область 89
  • Рязанская область 87
  • Республика Коми 87
  • Ленинградская область 84
  • Калужская область 83
  • Республика Башкортостан 82
  • Ханты-Мансийский автономный округ 82
  • Кировская область 79
  • Орловская область 78
  • Курганская область 78
  • Мурманская область 75
  • Краснодарский край 70
  • Липецкая область 69
  • Республика Чувашия 68
  • Республика Тыва 68
  • Забайкальский край 67
  • Амурская область 58
  • Республика Марий Эл 57
  • Республика Мордовия 53
  • Республика Бурятия 48
  • Белгородская область 43
  • Томская область 41
  • Костромская область 39
  • Новосибирская область 39
  • Республика Адыгея 35
  • Республика Северная Осетия - Алания 32
  • Республика Алтай 31
  • Карачаево-Черкесская Республика 24
  • Магаданская область 19
  • Камчатский край 16
  • Псковская область 10
  • Республика Татарстан 9
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Чукотский автономный округ 7
  • Республика Хакасия 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 019 466.

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