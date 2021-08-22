За сутки в России подтверждено 20 564 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 7,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1661

2 Санкт-Петербург 1481

3 Московская область 1184

4 Свердловская область 522

5 Нижегородская область 498

6 Ростовская область 487

7 Пермский край 477

8 Воронежская область 465

9 Красноярский край 444

10 Самарская область 440

11 Иркутская область 399

12 Омская область 389

13 Челябинская область 380

14 Республика Крым 361

15 Ставропольский край 351

16 Волгоградская область 350

17 Оренбургская область 349

18 Хабаровский край 309

19 Республика Башкортостан 295

20 Ульяновская область 291

21 Астраханская область 289

22 Архангельская область 267

23 Алтайский край 267

24 Тюменская область 262

25 Республика Коми 257

26 Краснодарский край 257

27 Саратовская область 246

28 Приморский край 241

29 Пензенская область 234

30 Забайкальский край 233

31 Севастополь 226

32 Вологодская область 224

33 Ленинградская область 224

34 Удмуртская Республика 221

35 Липецкая область 219

36 Тверская область 214

37 Ярославская область 195

38 Республика Дагестан 191

39 Владимирская область 189

40 Курская область 186

41 Мурманская область 183

42 Брянская область 183

43 Калининградская область 180

44 Кемеровская область 180

45 Новосибирская область 177

46 Республика Карелия 173

47 Чеченская Республика 165

48 Республика Хакасия 161

49 Ханты-Мансийский автономный округ 158

50 Республика Саха (Якутия) 145

51 Белгородская область 142

52 Амурская область 134

53 Курганская область 132

54 Ямало-Ненецкий автономный округ 127

55 Смоленская область 127

56 Ивановская область 127

57 Тульская область 126

58 Новгородская область 121

59 Калужская область 120

60 Рязанская область 120

61 Костромская область 118

62 Кировская область 118

63 Томская область 111

64 Республика Калмыкия 102

65 Республика Бурятия 102

66 Псковская область 100

67 Сахалинская область 99

68 Орловская область 99

69 Республика Тыва 97

70 Тамбовская область 90

71 Кабардино-Балкарская Республика 89

72 Республика Чувашия 77

73 Республика Северная Осетия-Алания 73

74 Республика Ингушетия 71

75 Республика Мордовия 70

76 Республика Марий Эл 62

77 Республика Адыгея 57

78 Камчатский край 51

79 Карачаево-Черкесская Республика 50

80 Республика Татарстан 50

81 Еврейская автономная область 44

82 Республика Алтай 30

83 Магаданская область 26

84 Ненецкий автономный округ 11

85 Чукотский автономный округ 11 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 747 087 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,11%

2. Республика Алтай 0,15%

3. Республика Бурятия 0,18% За последние сутки подтверждено 762 смерти Москва 51

Санкт-Петербург 39

Краснодарский край 35

Свердловская область 32

Пермский край 29

Нижегородская область 28

Ростовская область 27

Воронежская область 26

Красноярский край 24

Самарская область 23

Тюменская область 23

Алтайский край 22

Ставропольский край 19

Саратовская область 18

Челябинская область 18

Иркутская область 18

Волгоградская область 16

Пензенская область 15

Ульяновская область 15

Республика Коми 14

Удмуртская Республика 14

Брянская область 13

Республика Крым 13

Республика Башкортостан 12

Московская область 10

Астраханская область 10

Республика Дагестан 10

Республика Чувашия 10

Новосибирская область 10

Республика Саха (Якутия) 9

Липецкая область 8

Мурманская область 8

Оренбургская область 8

Курская область 7

Тульская область 7

Вологодская область 7

Ярославская область 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Омская область 6

Калужская область 5

Чеченская Республика 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Кемеровская область 5

Приморский край 5

Рязанская область 4

Республика Карелия 4

Карачаево-Черкесская Республика 4

Республика Марий Эл 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Забайкальский край 4

Белгородская область 3

Орловская область 3

Смоленская область 3

Тамбовская область 3

Республика Адыгея 3

Севастополь 3

Республика Мордовия 3

Амурская область 3

Ивановская область 2

Костромская область 2

Архангельская область 2

Псковская область 2

Республика Калмыкия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Кировская область 2

Республика Бурятия 2

Магаданская область 2

Сахалинская область 2

Тверская область 1

Республика Ингушетия 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 176 044 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 414 человек Москва 2140

Московская область 1453

Нижегородская область 515

Красноярский край 460

Свердловская область 453

Санкт-Петербург 440

Пермский край 401

Приморский край 376

Иркутская область 363

Хабаровский край 316

Ростовская область 304

Севастополь 296

Оренбургская область 294

Чеченская Республика 287

Волгоградская область 281

Челябинская область 280

Пензенская область 252

Смоленская область 244

Республика Дагестан 206

Тверская область 204

Самарская область 204

Ставропольский край 202

Омская область 199

Саратовская область 190

Кемеровская область 181

Вологодская область 179

Ульяновская область 176

Республика Карелия 175

Брянская область 170

Воронежская область 165

Тамбовская область 161

Тюменская область 160

Калининградская область 151

Владимирская область 149

Архангельская область 147

Ярославская область 144

Сахалинская область 143

Удмуртская Республика 133

Ямало-Ненецкий автономный округ 129

Алтайский край 126

Ивановская область 119

Астраханская область 114

Новгородская область 108

Республика Калмыкия 106

Тульская область 103

Республика Крым 103

Кабардино-Балкарская Республика 91

Курская область 89

Рязанская область 87

Республика Коми 87

Ленинградская область 84

Калужская область 83

Республика Башкортостан 82

Ханты-Мансийский автономный округ 82

Кировская область 79

Орловская область 78

Курганская область 78

Мурманская область 75

Краснодарский край 70

Липецкая область 69

Республика Чувашия 68

Республика Тыва 68

Забайкальский край 67

Амурская область 58

Республика Марий Эл 57

Республика Мордовия 53

Республика Бурятия 48

Белгородская область 43

Томская область 41

Костромская область 39

Новосибирская область 39

Республика Адыгея 35

Республика Северная Осетия - Алания 32

Республика Алтай 31

Карачаево-Черкесская Республика 24

Магаданская область 19

Камчатский край 16

Псковская область 10

Республика Татарстан 9

Ненецкий автономный округ 8

Чукотский автономный округ 7

Республика Хакасия 6 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 019 466. Как вакцинация подростков от коронавируса обросла мифами