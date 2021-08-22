Новости

Захарова назвала "Крымскую платформу" политической сходкой 00:31
Талибы попросили Россию о посредничестве во внутриафганском диалоге 21.08.2021
Терапевт объяснила, когда пора заканчивать дачный сезон 21.08.2021
Рублев обыграл Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати 21.08.2021
В посольстве РФ предвидели смену власти в Афганистане 21.08.2021
Анкара ждет увеличения поставок газа по "Турецкому потоку" 21.08.2021
Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с РФ 21.08.2021
В Дагестане инструктор "тарзанки" погиб, сорвавшись с высоты 21.08.2021
Прокуратура: Младший ребенок выжил после взрыва в доме в Москве 21.08.2021
Пропавшего в Ивановской области 10-летнего мальчика нашли в Москве 21.08.2021
"Монако" проиграл "Лансу", Головин был удален с поля 21.08.2021
В Новороссийске 43% пострадавших от подтоплений получили выплаты 21.08.2021
После взрыва в доме в Москве скончался второй ребенок 21.08.2021
Минстрой планирует расселить 16 млн "квадратов" аварийного жилья за пять лет 21.08.2021
Пожар в самарском селе подступил к Бузулукскому бору 21.08.2021
На трассе "Новороссийск - Керчь" из-за ливней ограничили движение 21.08.2021
Названа причина взрыва в жилом доме в Москве 21.08.2021
Ученые признали финал Евро-2020 самым заразным по коронавирусу 21.08.2021
Власти Москвы предупредили о скором грозовом ливне 21.08.2021
Число жертв взрыва в доме в Москве выросло до двух 21.08.2021
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 21.08.2021
Названы самые интересные для бизнеса направления в Арктике 21.08.2021
Захарова предупредила о жестком ответе России на санкции США 21.08.2021
Названы способы защиты аккумулятора смартфона от износа 21.08.2021
Минюст включил пермский "Четвертый сектор" в список иноагентов 21.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
22.08.2021 00:31
Рубрика: Власть

Захарова назвала "Крымскую платформу" политической сходкой

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сходкой, посвященной не реалиям Крыма, а политике, назвала грядущий саммит "Крымская платформа" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вся история с этой сходкой будет не про реалии и не про реальность Крыма сегодняшнего дня. И даже не про анализ уже в исторической перспективе того, что случилось в 2014 году: предпосылок, фактов, итогов - нет. Все будет заточено на информационно-политическую составляющую", - заявила Захарова в интервью "Газете.ру".

В РК ответили на отказ Киева допустить спикера на "Крымскую платформу"

Она пояснила это тем, что западные страны "не хотят ничего знать о сегодняшнем Крыме", а потому их политики и сами не посещают полуостров, и запрещают это делать туристам, бизнесменам или журналистам.

"Для того, чтобы понять, чем и как живет Крым, нужно просто туда приехать. А не делать вид, что крымская тематика является важной, отправляясь при этом в места, которые к Крыму не имеют никакого отношения", - подчеркнула Захарова.

Напомним, 23 августа в Киеве пройдет созванный по инициативе украинских властей саммит "Крымская платформа", в котором примут участие представители 44 стран и международных организаций. Кстати, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался об этом мероприятии еще более иронично, назвав его шабашем.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Присоединение Крыма к России

Главное сегодня

Захарова предупредила о жестком ответе России на санкции США
Подавший сигнал бедствия самолет штатно сел в Шереметьево
Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
За сутки в России подтверждена 21 000 случаев COVID-19 в 85 регионах
Мошенники придумали схему с "бесплатной пиццей" от крупных банков
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных