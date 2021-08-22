Захарова назвала "Крымскую платформу" политической сходкой

Сходкой, посвященной не реалиям Крыма, а политике, назвала грядущий саммит "Крымская платформа" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вся история с этой сходкой будет не про реалии и не про реальность Крыма сегодняшнего дня. И даже не про анализ уже в исторической перспективе того, что случилось в 2014 году: предпосылок, фактов, итогов - нет. Все будет заточено на информационно-политическую составляющую", - заявила Захарова в интервью "Газете.ру".

Она пояснила это тем, что западные страны "не хотят ничего знать о сегодняшнем Крыме", а потому их политики и сами не посещают полуостров, и запрещают это делать туристам, бизнесменам или журналистам.

"Для того, чтобы понять, чем и как живет Крым, нужно просто туда приехать. А не делать вид, что крымская тематика является важной, отправляясь при этом в места, которые к Крыму не имеют никакого отношения", - подчеркнула Захарова.

Напомним, 23 августа в Киеве пройдет созванный по инициативе украинских властей саммит "Крымская платформа", в котором примут участие представители 44 стран и международных организаций. Кстати, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался об этом мероприятии еще более иронично, назвав его шабашем.