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22.08.2021 11:38
Рубрика: Общество

Житель Китая рассказал, как правильно вести себя в гостях у россиян

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователь китайского портала Sohu поделился советами, как правильно вести себя в гостях у россиян.

Фото: iStock
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По его словам, в России не любят непрошенных гостей, поэтому предупредить о своем визите необходимо заранее.

Автор также посоветовал принести с собой подарок и цветы. "Во время самой встречи, если русские не проявляют инициативу и не протягивают руки для рукопожатия, лучше тоже не давать руку и просто приветственно кивнуть", - отметил он.

При рассадке незамужних и неженатых гостей, как правило, не садят на угол стола из-за суеверия, согласно которому после этого они не смогут найти любимого человека в течение следующих семи лет.

Пользователь заметил, что во время застолья русские любят разговаривать о политике, литературе, кинематографе и достижениях своего народа. Одна из нежелательных тем - здоровье.

"Русские, как правило, не хвастаются своим здоровьем и не любят, чтобы другие им хвастались. Если они выглядят хорошо и энергично, они не кричат об этом, потому что боятся, что это обернется против них самих", - объяснил автор.

Он также посоветовал не задерживаться в гостях слишком долго, даже если хозяин просит вас остаться. При прощании у русских принято провожать гостей до дверей и махать рукой вслед, при этом пожимать руки над порогом нельзя, подытожил житель Китая.

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