Американцы на фоне пандемии начали массово увольняться с работы

Американцы вступили в период "великого исхода с работы" - так журналисты и эксперты окрестили зафиксированный в США феномен, связанный с массовым увольнением сотрудников со своих рабочих мест. Как сообщил телеканал NBC News, на фоне пандемии коронавируса свои трудовые контракты и договора в последние месяцы разрывают рекордное количество граждан (примерно по 4 миллиона в месяц). Одновременно наблюдается растущий дефицит кадров - по всей стране насчитывается уже более 10 миллионов свободных рабочих мест.

Заявленная причина происходящего обескураживает - "миллионы американцев взглянули на жизнь по-новому", переосмыслили баланс между работой и семьей и теперь "хотят проводить больше времени с близкими". Правда, чем кормить эту самую семью в случае потери постоянной работы, не уточняется.

Тем не менее набирающий обороты процесс увольнений не на шутку встревожил работодателей в США. И теперь многие компании ломают голову над тем, как удержать переоценивших свои жизненные приоритеты или просто уставших от офисного однообразия работников, а также привлечь в свои коллективы "новую кровь". При этом в ход идут как старые и проверенные приемы наподобие повышения зарплаты, так и более креативные стимулы. В частности, отдельные фирмы решаются на создание корпоративных детских садиков для отпрысков своих сотрудников, обустраивают врачебные терапевтические кабинеты в офисах и предлагают гибкий или смешанный рабочий график.

Как пишут американские СМИ, такой тренд в перспективе рискует оставить негибкие и застрявшие в прошлом компании вовсе без кадров - меняющие свое отношение к трудоустройству и его условиям американцы все больше предпочитают креативных работодателей с нестандартными условиями работы.