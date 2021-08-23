Американцы на фоне пандемии начали массово увольняться с работы

Заявленная причина происходящего обескураживает - "миллионы американцев взглянули на жизнь по-новому", переосмыслили баланс между работой и семьей и теперь "хотят проводить больше времени с близкими". Правда, чем кормить эту самую семью в случае потери постоянной работы, не уточняется.
Тем не менее набирающий обороты процесс увольнений не на шутку встревожил работодателей в США. И теперь многие компании ломают голову над тем, как удержать переоценивших свои жизненные приоритеты или просто уставших от офисного однообразия работников, а также привлечь в свои коллективы "новую кровь". При этом в ход идут как старые и проверенные приемы наподобие повышения зарплаты, так и более креативные стимулы. В частности, отдельные фирмы решаются на создание корпоративных детских садиков для отпрысков своих сотрудников, обустраивают врачебные терапевтические кабинеты в офисах и предлагают гибкий или смешанный рабочий график.
Как пишут американские СМИ, такой тренд в перспективе рискует оставить негибкие и застрявшие в прошлом компании вовсе без кадров - меняющие свое отношение к трудоустройству и его условиям американцы все больше предпочитают креативных работодателей с нестандартными условиями работы.