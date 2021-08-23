Аналитики спрогнозировали ситуацию с ипотеками в 2021 году

В этом году выдача ипотек может вырасти до 4,5 триллиона рублей, что на 0,1 триллиона больше, чем в прошлом году, ставшем рекордным. Об этом говорится в исследовании аналитиков "Эксперт РА".

Рост ипотечной выдачи в этом году составит 1% по сравнению с 2020 годом, когда этот показатель достиг 51%. Как отметили специалисты, превысить объемы прошлого года позволят высокие темпы выдачи в первом полугодии.

Рынок будет сдерживать реализовавшийся в 2020 и первой половине 2021 года спрос, повышение ставок и снижение базы новых платежеспособных заемщиков. Возврат с 1 августа 2021 года к допандемийным значениям коэффициентов риска по ипотечным ссудам с низким первоначальным взносом (от 15 до 20%) существенно на ситуацию не повлияет.

На фоне сокращения основной льготной программы, которая обеспечивала большинство продаж, возможна активизация совместных программ банков с застройщиками. Также рынок поддержит увеличение выдачи по программе льготой семейной ипотеке: с 1 июля кредит по ставке до 6% могут получить родители одного ребенка, рожденного после 1 января 2018 года.

Как считают специалисты, рост цен на жилье замедлится, однако из-за подорожания стройматериалов снижения ждать не стоит.

"Средние ставки на вторичном рынке вырастут на 0,5-1 п. п. и приблизятся к 9 %, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных программ", - говорится в аналитической записке.