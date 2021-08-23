Авиабилеты на сентябрь подешевели на 23%

Стоимость авиабилетов по России на сентябрь 2021 года в среднем снизилась на 23% к аналогичному периоду 2019 года. Об этом сообщил "РГ" представитель агрегатора.

Снижение стоимости фиксируется также по сравнению с летними месяцами, отметила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Больше всего, по данным бронирований на первый осенний месяц, стоимость снизилась на перелеты в Ярославль. Такие авиабилеты стали на 57% дешевле, чем в августе. Перелет из Москвы в Курган подешевел на 46%, в Калугу - на 43%.

Согласно поисковым запросам клиентов сервиса, дешевле всего в сентябре обойдется перелет из Москвы в Брянск и обратно - около 950 рублей и 1,2 тысячи рублей соответственно. Из Томска в Новосибирск можно улететь за 1,2 тысячи рублей, из Минеральных Вод в Элисту - за 1,3 тысячи рублей.

Также заметное снижение стоимости перелетов, по данным бронирований, зафиксировано во Владикавказ, Назрань, Ставрополь, Петропавловск-Камчатский.