Байден назвал правильным свое решение о выводе войск из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как логичное, рациональное и правильное решение. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По его словам, работа президента заключается в том, чтобы принимать решения, которые никто другой не будет или не захочет принимать. "Я принял их, и я убежден, что абсолютно прав, что решил не отправлять женщин и мужчин на войну, для которой на самом-то деле уже и нет оснований", - цитирует ТАСС американского лидера.

Правильность своего решения о выводе войск Байден обосновал цифрами потерь США в Афганистане. При этом, как отмечает РИА Новости, он не смог назвать данные, не посмотрев в записку. Отвечая на вопрос одного из журналистов, он достал из внутреннего кармана пиджака бамажку. "Эта карточка у меня с собой каждый день - кого мы фактически потеряли: 2448 американцев мертвы, 20 722 ранены", - сказал Байден.

Хозяин Белого дома также заявил, что вместе с военным руководством страны рассчитывает, что эвакуацию из Афганистана удастся завершить до 31 августа. Однако, отметил он, дискуссия о том, чтобы расширить сроки продолжается.