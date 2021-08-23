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23.08.2021 05:37
Рубрика: В мире

Бюст Юрия Гагарина установили в планетарии австралийского Брисбена

Бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина установлен в планетарии австралийского Брисбена. По данным посольства РФ в Австралии, бронзовая композиция, созданная скульптором Алексеем Леоновым, была доставлена в рамках специальной программы российской ассоциации международного сотрудничества при поддержке посольства РФ.

Фото: ООМ Ю.А. Гагарина
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Глава консульского корпуса РФ в Квинсленде Ирина Брук рассказала, что открытие памятника было приурочено к 60-летию первого полета человека в космос, а власти Брисбена с большим воодушевлением отнеслись к этой инициативе. По ее словам, даже когда между государствами есть разногласия в различных сферах, "подвиг Гагарина, продемонстрировавший единство науки и беспримерной отваги человечества при покорении космоса, навсегда объединил все страны", пишет ТАСС.

Глава российской дипломатической миссии в Австралии Алексей Павловский подчеркнул, что Россия, открывшая человечеству дорогу в космос, неизменно выступает за широкое международное сотрудничество в его мирном освоении. По его словам, РФ готова развивать такое сотрудничество со всеми государствами, включая Австралию.

Бюсты Гагарина и памятники в честь первого космонавта фонд "Диалог культур - единый мир" начал устанавливать в 2011 году. Фонд подарил уже около 50 скульптур 48 странам.

В мире Океания Австралия Общество Космос Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика Персона: Юрий Гагарин

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