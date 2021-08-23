Бороться с курильщиками будут через социальные сети

Минздрав и АНО "Национальные приоритеты" запустили в социальных сетях проект по борьбе с курением "Давай бросать", рассказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

По ее словам, уже создано сообщество ВКонтакте и вновь запущен телеграм-канал в поддержку бросающим. В ближайшее время появится чат-бот, который будет рассылать сообщения с поддержкой, картинки, ссылки на статьи, новости от экспертов. В конце каждого сообщения будет пометка с телефоном горячей линии Минздрава - 8 800 2000200, чтобы человек мог проконсультироваться со специалистом.

"Проект должен помочь формированию здорового комьюнити в социальных медиа, где человек получит поддержку единомышленников, борющихся с никотиновой зависимостью и профильных специалистов", - пояснила Малявина.

По данным Росстата, большинство курильщиков - это пользователи социальных сетей. Причем, чаще всего люди начинают курить в 20-24 года, а в 25-29 лет уже становятся зависимыми от сигарет. Популярности курения способствует новизна электронных сигарет, вейпов, кальянов, вкусы которых ориентированы на молодежь.

"Молодые люди нередко предпочитают электронные сигареты, необоснованно полагая, что те менее вредные. Однако они содержат никотин, целый ряд других опасных химических веществ, которые не только негативно воздействуют на здоровье, но и сохраняют человека в зависимости", - говорит замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он подчеркнул, что для укрепления общественного здоровья сегодня необходимо бороться с такими трендами.