Британия и Канада планируют предложить ввести санкции против Афганистана

На экстренном саммите G7, который должен состояться в онлайн-формате 24 августа, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит ввести санкции против Афганистана. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство поддержит эту инициативу.

Как сообщило ранее агентство Reuters, Лондон предложит G7 рассмотреть возможность введения экономических санкций против движения "Талибан" (запрещено в РФ) и прекратить помощь Афганистану, если талибы нарушают права человека и позволяют использовать свою территорию в качестве убежища для боевиков.

Президент США Джозеф Байден заявил 22 августа, что талибы не предпринимали никаких действий против сил США, контролирующих аэропорт Кабула, и в значительной степени выполнили свое обещание позволить американцам безопасно добраться до аэропорта.

На вопрос, поддержат ли США введение санкций, Байден ответил, что это будет зависеть от поведения талибов.