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23.08.2021 16:22
Рубрика: Экономика

Цена на нефть Brent поднялась выше 67 долларов

Текст: Александр Проценко

Мировые цены на нефть снова показывают заметную волатильность. Сегодня на бирже ICE в ходе торгов стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent взлетела выше 67 долларов за баррель (на момент публикации 67,26 доллара за баррель). Как свидетельствуют данные биржи, впервые с 19 августа 2021 года рост составил 3,2 процента.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI), согласно данным площадки, превысила 64 доллара за баррель (на момент публикации 64,12 доллара за баррель) при аналогичном росте в 3,2 процента.

Комментируя эти перемены на нефтяном рынке, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Казухико Сайто (Kazuhiko Saito) в беседе с Reuters заявил: "Цены на нефть взяли короткую передышку после резкого падения на прошлой неделе. Мы ожидаем, что на этой неделе цены еще скорректируются, но настроения на рынке, скорее всего, останутся пессимистичными - в связи с растущими опасениями по поводу замедления роста спроса на углеводородное топливо во всем мире".

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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