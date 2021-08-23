Цена на нефть Brent поднялась выше 67 долларов

Мировые цены на нефть снова показывают заметную волатильность. Сегодня на бирже ICE в ходе торгов стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent взлетела выше 67 долларов за баррель (на момент публикации 67,26 доллара за баррель). Как свидетельствуют данные биржи, впервые с 19 августа 2021 года рост составил 3,2 процента.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI), согласно данным площадки, превысила 64 доллара за баррель (на момент публикации 64,12 доллара за баррель) при аналогичном росте в 3,2 процента.

Комментируя эти перемены на нефтяном рынке, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Казухико Сайто (Kazuhiko Saito) в беседе с Reuters заявил: "Цены на нефть взяли короткую передышку после резкого падения на прошлой неделе. Мы ожидаем, что на этой неделе цены еще скорректируются, но настроения на рынке, скорее всего, останутся пессимистичными - в связи с растущими опасениями по поводу замедления роста спроса на углеводородное топливо во всем мире".