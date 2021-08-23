Для регионов создадут типовую модель туристического цифрового паспорта

Для всех российских регионов будет создана типовая модель туристического цифрового паспорта, которая будет учитывать около 30 ключевых параметров, влияющих на развитие туризма. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко заседании правкомиссии по туризму.

Оцифровкой туристических характеристик регионов займется аналитический центр при правительстве.

Чернышенко также отметил успешную работу по сокращению общего времени выдачи льготных кредитов для инвесторов, которые вкладываются в туристическую инфраструктуру. Программа предусматривает выдачу средств под 3-5% годовых на срок до 15 лет. Деньги можно направить на строительство или реконструкцию гостиниц и туристических комплексов. Всего инвестор может претендовать на сумму от 100 млн до 70 млрд рублей.

"Подкомиссией по предоставлению госсубсидий в сфере туризма подготовлены поправки к постановлению №141 о порядке получения банками субсидий на туристические проекты. Поправки, над которым работали сразу несколько структур и ведомств, существенно оптимизируют процедуру, благодаря чему время, затрачиваемое и банками, и заемщиками, должно сократиться вдвое - со 194 до 87 дней", - отметил он.