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23.08.2021 10:14
Рубрика: Экономика

Для регионов создадут типовую модель туристического цифрового паспорта

Текст: Матвей Линник

Для всех российских регионов будет создана типовая модель туристического цифрового паспорта, которая будет учитывать около 30 ключевых параметров, влияющих на развитие туризма. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко заседании правкомиссии по туризму.

Фото: Мария Орлова
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Оцифровкой туристических характеристик регионов займется аналитический центр при правительстве.

Чернышенко также отметил успешную работу по сокращению общего времени выдачи льготных кредитов для инвесторов, которые вкладываются в туристическую инфраструктуру. Программа предусматривает выдачу средств под 3-5% годовых на срок до 15 лет. Деньги можно направить на строительство или реконструкцию гостиниц и туристических комплексов. Всего инвестор может претендовать на сумму от 100 млн до 70 млрд рублей.

"Подкомиссией по предоставлению госсубсидий в сфере туризма подготовлены поправки к постановлению №141 о порядке получения банками субсидий на туристические проекты. Поправки, над которым работали сразу несколько структур и ведомств, существенно оптимизируют процедуру, благодаря чему время, затрачиваемое и банками, и заемщиками, должно сократиться вдвое - со 194 до 87 дней", - отметил он.

Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры

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