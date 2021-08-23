Экипажи вертолетов Ми-8МТВ5-1 и Ми-24 провели учение в горах Таджикистана

Тревожные события в Афганистане вынудили российских генералов скорректировать планы боевой подготовки 201-й военной базы РФ в Таджикистане. В последние недели ее солдаты и офицеры большую часть времени проводят на полигонах - одно учение следует за другим.

Только что свои маневры в горах Таджикистана провели экипажи российских ударных и транспортных вертолетов. "В ходе полетов летчики в парах выполнили элементы пилотирования в горных ущельях, оттачивая навыки мастерства при посадке и взлете с необорудованных площадок приземления. В районе полигона Ляур экипажи отработали вертолетные засады с применением условных пусков неуправляемых ракет по наземным и воздушным целям условного противника, а также уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов", - сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Именно к этому округу "приписана" 201-я база.

В штабе ЦВО уточнили, что в учениях командование задействовало десантно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ5-1 и боевые вертолеты Ми-24 авиационной группы российской военной базы. Экипажи винтокрылых машин выполняли задачи днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Напомним, что на прошлой неделе на таджикских полигонах Ляур и Самбули началось другое крупное учение наших военных. Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты - всего около тысячи человек - в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению. Эти маневры в штабе ЦВО также напрямую связывают с ситуацией в соседнем Афганистане, где к власти пришли радикалы из запрещенного в РФ движения "Талибан". Хотя его лидеры заявили, что война в стране завершена, а ранее пообещали не атаковать соседние государства, Россия и ее южные партнеры готовятся к любому развитию событий.

Не случайно еще в начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления. "Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - заявил тогда Шойгу. Одновременно Москва помогает модернизировать армии стран Центральной Азии с тем, чтобы они были в состоянии отреагировать на новые угрозы.

Противодействию этим самым угрозам посвящены организованные в Таджикистане учения сухопутчиков и авиагруппы 201-й военной базы РФ. По количеству и характеру решаемых там задач можно судить об особом уровне проверки боеготовности наших подразделений. Известно, что, к примеру, артиллеристы там выполнят более двух десятков боевых стрельбы из реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и "Акация". А расчеты минометных батарей займутся уничтожением условного противника в горной местности.

В пресс-службе ЦВО также сообщили, что дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС вместе с расчетами переносных зенитных комплексов "Верба" и "Игла" потренируется в отражении воздушных атак на объекты нашей военной базы в Таджикистане. "Подразделения РЭБ отработают борьбу с беспилотными летательными аппаратами и средствами связи. Инженерно-саперные подразделения будут проводить инженерную разведку маршрутов движения мотострелковых и танковых подразделений, оборудовать фортификационные сооружения. Специалисты РХБЗ выполнят задачи, направленные на обеспечение защиты личного состава в ходе применения условным противником радиоактивного, химического и биологического заражения участка местности", - уточнили в штабе округа.

Надо иметь в виду, что ранее в Таджикистане прошло другое учение, тоже напрямую связанное с событиями в Афганистане. На полигоне "Харб-Майдон" в соседствующей с Афганом Хатлонской области республики военные трех стран - России, Узбекистана и Таджикистана - отработали совместные действия по охране границы в случае прорыва боевиков с сопредельной территории. К маневрам генералы тогда привлекли, в том числе, войска специального назначения трех государств, боевую авиацию, средства ПВО и бронетехнику.

А этим маневрам предшествовало учение в тоже граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана. Там подразделения местной армии вместе с нашими военными оттачивали взаимодействие при обеспечении территориальной целостности стран Центрально - Азиатского региона.