Экономические дела хотят разрешить рассматривать присяжным

Новости

В Британии возникла нехватка водителей грузовиков 18:09
Аналитики спрогнозировали ситуацию с ипотеками в 2021 году 18:02
Россия и Венгрия обсуждают снятие ограничений на поездки 17:50
Фермер раскрыл главную опасность куриного мяса 17:44
Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию в Афганистане 17:40
"Локомотив" объяснил скандальный пост в соцсетях про своего бывшего игрока 17:37
Благоустройство сквера имени Чехова в Москве выполнено на 80% 17:36
Ученые нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса 17:24
Видео: исхудавшая МакSим заново учится ходить после комы 17:23
В Реутове возбудили дело в отношении жестокой санитарки из дома престарелых 17:21
Путин пообщался с курсантами 17:15
Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил эффект от вакцинации 17:15
Ученые нашли метод диагностики рака легких по анализу крови 17:13
ОДКБ выступила за инклюзивный мирный диалог в Афганистане 17:12
Продлен запрет на вход в липецкие леса 17:05
Умер экс-глава Минприроды Виктор Орлов 17:04
Виновника смертельного ДТП задержали в Шереметьево 16:59
ГП признала нежелательной деятельность четырех НПО из Латвии и Украины 16:58
В ПФР объяснили, кому положена ежемесячная выплата из маткапитала 16:50
В Иванове лопасть вертолета улетела в "скорую помощь" 16:50
Центробанк назвал срок введения трансграничных переводов через СБП 16:25
Цена на нефть Brent поднялась выше 67 долларов 16:22
В ядре Земли может содержаться до 95 процентов всех запасов углерода 16:14
Япония подтвердила, что приплывший с Кунашира мужчина - гражданин РФ 16:06
Памфилова призвала обеспечить партиям равные условия для агитации в регионах 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
23.08.2021 17:51
Рубрика: Происшествия

Экономические дела хотят разрешить рассматривать присяжным

Текст: Иван Петров
Дела по экономическим преступлениям следует разрешить рассматривать судам присяжных. Такое право закрепить в законодательстве предложил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

По его словам, в Верховный суд РФ направлено "предложение проработать дополнительные законодательные стимулы, способствующие формированию благоприятного предпринимательского климата в IТ-сфере".

Фото: Valerii Evlakhov/iStock
Присяжные оправдали фигуранта первого в РФ дела о "ворах в законе"

"В числе мер, которые, по мнению бизнес-сообщества, позволят изменить сложившуюся ситуацию, - законодательное закрепление права рассматривать дела по обвинениям в экономических преступлениях с участием присяжных заседателей", - цитирует ТАСС главу Торгово-промышленной палаты.

"На протяжении последних двух лет мы наблюдаем прямую связь между повышением роли IT-отрасли в условиях пандемии и активизацией работы правоохранительных органов в отношении предпринимателей, работающих в этой сфере. Уголовные дела заводятся на системных интеграторов, крупнейших дистрибьюторов и разработчиков, в том числе отечественной электроники.

Понятно, что специфика работы предпринимателей не ставит их над законом, но, как правило, причинами для возбуждения дел против IТ-предпринимателей служат гражданско-правовые споры и корпоративные конфликты", - пояснил глава ТПП.

По словам Катырина, такое положение дел надо менять.

Впрочем, далеко не все считают, что "судей из народа" следует допустить до рассмотрения сложных экономических дел, допустим, о преднамеренном банкротстве.

"Если в вопросах совершения тяжких насильственных преступлений коллегия присяжных достаточно квалифицированно, основываясь на всех собранных доказательствах и показаниях, данных в ходе процесса, может вынести вердикт относительно того, было ли совершено преступление, совершал ли его обвиняемый и виновен ли он, то по делам об экономических преступлениях сделать это будет весьма затруднительно, - считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. - Ведь год от года схемы совершения экономических преступлений становятся все сложнее.

Далеко не все считают, что "судей из на­рода" следует допустить до рассмотрения сложных экономических дел, допустим, о преднамеренном банкротстве

Преступники используют сложнейшие схемы вывода и хищения средств, основанные на последних технологических достижениях, криптовалютах, используя тонкую грань между оптимизацией и уклонением от уплаты налогов и т.д.

В Белгороде присяжные оправдали убившую парализованного мужа женщину

В таких условиях убедить или разубедить в каких-либо нюансах коллегию присяжных, не имеющих специального экономического, финансового, юридического образования, не составит труда".

"Учитывая значительную сложность расследования экономических преступлений и их последующего рассмотрения в судах, не следует передавать такие дела на рассмотрение присяжных", - уверен специалист.

Происшествия Правосудие Суд Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России

Главное сегодня

Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов
ФСБ задержала в Туле украинского шпиона
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории