Экономические дела хотят разрешить рассматривать присяжным

Дела по экономическим преступлениям следует разрешить рассматривать судам присяжных. Такое право закрепить в законодательстве предложил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

По его словам, в Верховный суд РФ направлено "предложение проработать дополнительные законодательные стимулы, способствующие формированию благоприятного предпринимательского климата в IТ-сфере".

"В числе мер, которые, по мнению бизнес-сообщества, позволят изменить сложившуюся ситуацию, - законодательное закрепление права рассматривать дела по обвинениям в экономических преступлениях с участием присяжных заседателей", - цитирует ТАСС главу Торгово-промышленной палаты.

"На протяжении последних двух лет мы наблюдаем прямую связь между повышением роли IT-отрасли в условиях пандемии и активизацией работы правоохранительных органов в отношении предпринимателей, работающих в этой сфере. Уголовные дела заводятся на системных интеграторов, крупнейших дистрибьюторов и разработчиков, в том числе отечественной электроники.

Понятно, что специфика работы предпринимателей не ставит их над законом, но, как правило, причинами для возбуждения дел против IТ-предпринимателей служат гражданско-правовые споры и корпоративные конфликты", - пояснил глава ТПП.

По словам Катырина, такое положение дел надо менять.

Впрочем, далеко не все считают, что "судей из народа" следует допустить до рассмотрения сложных экономических дел, допустим, о преднамеренном банкротстве.

"Если в вопросах совершения тяжких насильственных преступлений коллегия присяжных достаточно квалифицированно, основываясь на всех собранных доказательствах и показаниях, данных в ходе процесса, может вынести вердикт относительно того, было ли совершено преступление, совершал ли его обвиняемый и виновен ли он, то по делам об экономических преступлениях сделать это будет весьма затруднительно, - считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. - Ведь год от года схемы совершения экономических преступлений становятся все сложнее.

Далеко не все считают, что "судей из на­рода" следует допустить до рассмотрения сложных экономических дел, допустим, о преднамеренном банкротстве

Преступники используют сложнейшие схемы вывода и хищения средств, основанные на последних технологических достижениях, криптовалютах, используя тонкую грань между оптимизацией и уклонением от уплаты налогов и т.д.

В таких условиях убедить или разубедить в каких-либо нюансах коллегию присяжных, не имеющих специального экономического, финансового, юридического образования, не составит труда".

"Учитывая значительную сложность расследования экономических преступлений и их последующего рассмотрения в судах, не следует передавать такие дела на рассмотрение присяжных", - уверен специалист.