Эксперт оценил суммарные затраты на разовые выплаты пенсионерам

На разовые выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей государству потребуется более 400 миллиардов рублей, рассказал замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования Юрий Горлин.

Накануне президент России Владимир Путин внес несколько новых инициатив по поддержке населения. Он предложил дополнительно выплатить всем пенсионерам, включая работающих, по 10 тысяч рублей, а также произвести единовременные выплаты военным в среднем на 15 тысяч рублей.

Как подсчитал Горлин, на выплаты для пенсионеров потребуется 420-430 миллиардов рублей - исходя из численности этой категории населения. Эксперт отметил в беседе с РИА Новости, что сумма выходит значимая - около 5% от годовых пенсионных расходов, но поскольку выплата будет разовой и финансируется из федерального бюджета, пенсионную систему это не обременит.