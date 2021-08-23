Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил эффект от вакцинации

Вакцинация от коронавируса в России дает результаты - наблюдается стабилизация эпидпроцесса с тенденцией к снижению, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, сейчас наблюдается стабилизация ситуации с тенденцией к снижению. На это повлияли разные факторы, в том числе вакцинация, которая дала свои плоды. Однако, как считает Горелов, расслабляться еще рано - суточное количество заболевших остается немалым.

"Значит, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал", - цитирует специалиста РИА Новости.

Горелов добавил, что фаза стабилизации может продолжаться около полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости, но прогнозировать пока сложно, поскольку близится период сезонных инфекций и многое будет зависеть от того, насколько население будет готово пройти вакцинацию от гриппа.

Массовая вакцинация в России стартовала в начале года. Сейчас зарегистрированы три двухкомпонентных вакцины разного принципа действия и одна однокомпонентная. Всемирная организация здравоохранения считает вакцинацию наиболее надежным методом борьбы с распространением коронавируса.