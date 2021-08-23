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23.08.2021 11:37
Рубрика: Общество

Эскизный проект российской орбитальной станции начнут разрабатывать в этом году

Текст: Наталия Ячменникова
Решение о включении в состав новой российской орбитальной станции модулей МКС представят по результатам эскизного проекта, разработка которого начнется в нынешнем году. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Это будет результат эскизного проекта, который начнется в этом году", - сказал "Интерфаксу" Рогозин, отвечая на вопрос о включении в состав новой российской орбитальной станции модулей МКС.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Напомним, что 31 июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета по вопросу дальнейшей эксплуатации МКС и результатах системного проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Совет Главных конструкторов, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите.

Как подчеркивают специалисты, создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе.

РКК "Энергия" с кооперацией поручено дополнительно провести анализ российского сегмента МКС и принять необходимые организационно-технические меры по поддержанию его работоспособности и безопасности в период проведения работ по созданию орбитальной станции нового поколения, а также разработку согласованного с партнерами сценария завершения эксплуатации МКС.

Кроме того, совет рекомендовал Госкорпорации "Роскосмос" с целью исключения рисков, обусловленных техническим состоянием РС МКС, и планируемым к 2028 году завершением ее эксплуатации, принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции РОСС (в составе МКС или как независимой национальной станции), предусмотрев разработку эскизного проекта станции и включения этих работ в ФКП-2025.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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