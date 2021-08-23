Фермер раскрыл главную опасность куриного мяса

Применение антибиотиков при производстве куриного мяса на фабриках давно вызывает множество споров. Считается, что химические вещества не полностью выводятся за недолгий период выращивания бройлеров и, следовательно, попадают в организм человека, вызывая с накоплением различные заболевания.

Лекарства действительно добавляются в корм, чтобы не допустить распространения инфекций. Однако фермер-птицевод из Рузы Дмитрий Сальников уверен, что риск попадания антибиотиков с мясом курицы при соблюдении правил минимален.

- Сам процесс выращивания продуман так, чтобы, когда партия товара покидает ворота птицефабрики, в ней не диагностировались никакие антибиотики. Дозы подбираются таким образом, чтобы к моменту забоя в организме птицы не фиксировались такие препараты, - приводит слова фермера MK.RU.

По мнению эксперта, больше опасаться следует не антибиотиков, а устойчивых к ним микробов.

Сальников также отметил, что судить о качестве мяса птицы по упаковке нельзя. Определить его возможно только в лабораторных условиях.

- Смотрите первым делом на сроки годности и покупайте более свежую продукцию, которая лежит на полке меньше всего. В любом случае, товар с крупных птицефабрик абсолютно безопасный, никакой инфекции, типа сальмонеллы, вы не подхватите, - добавил фермер.

Вместе с тем, вкус куриного мяса зависит от многих факторов: разнообразия питания птицы, полноценности ее физиологии, активности в движениях, а также от того, насколько тщательно тушку продезинфицировали. В условиях крупного производства в птице не вырабатываются аминокислоты, от которых и зависит вкус, поскольку она находится под искусственным светом и практически не двигается.

- С точки зрения получения настоящего, натурального вкуса ничего не сделаешь. Восстановить убитые полезные микроэлементы невозможно. Однако безвкусное мясо - это отличная площадка для употребления разных специй, придания мясу разных вкусовых оттенков. Современные люди относятся к этому, как к само собой разумеющемуся, - считает эксперт.

Именно поэтому домашняя или фермерская курица отличается по вкусовым качествам - ей не добавляют антибиотиков или гормонов роста. Однако такая птица лишена дезинфекции и средств профилактики болезней, что также может представлять опасность для потребителя.