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23.08.2021 17:44
Рубрика: Общество

Фермер раскрыл главную опасность куриного мяса

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Применение антибиотиков при производстве куриного мяса на фабриках давно вызывает множество споров. Считается, что химические вещества не полностью выводятся за недолгий период выращивания бройлеров и, следовательно, попадают в организм человека, вызывая с накоплением различные заболевания.

Фото: iStock
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Лекарства действительно добавляются в корм, чтобы не допустить распространения инфекций. Однако фермер-птицевод из Рузы Дмитрий Сальников уверен, что риск попадания антибиотиков с мясом курицы при соблюдении правил минимален.

- Сам процесс выращивания продуман так, чтобы, когда партия товара покидает ворота птицефабрики, в ней не диагностировались никакие антибиотики. Дозы подбираются таким образом, чтобы к моменту забоя в организме птицы не фиксировались такие препараты, - приводит слова фермера MK.RU.

По мнению эксперта, больше опасаться следует не антибиотиков, а устойчивых к ним микробов.

Сальников также отметил, что судить о качестве мяса птицы по упаковке нельзя. Определить его возможно только в лабораторных условиях.

- Смотрите первым делом на сроки годности и покупайте более свежую продукцию, которая лежит на полке меньше всего. В любом случае, товар с крупных птицефабрик абсолютно безопасный, никакой инфекции, типа сальмонеллы, вы не подхватите, - добавил фермер.

Вместе с тем, вкус куриного мяса зависит от многих факторов: разнообразия питания птицы, полноценности ее физиологии, активности в движениях, а также от того, насколько тщательно тушку продезинфицировали. В условиях крупного производства в птице не вырабатываются аминокислоты, от которых и зависит вкус, поскольку она находится под искусственным светом и практически не двигается.

Фото: iStock
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- С точки зрения получения настоящего, натурального вкуса ничего не сделаешь. Восстановить убитые полезные микроэлементы невозможно. Однако безвкусное мясо - это отличная площадка для употребления разных специй, придания мясу разных вкусовых оттенков. Современные люди относятся к этому, как к само собой разумеющемуся, - считает эксперт.

Именно поэтому домашняя или фермерская курица отличается по вкусовым качествам - ей не добавляют антибиотиков или гормонов роста. Однако такая птица лишена дезинфекции и средств профилактики болезней, что также может представлять опасность для потребителя.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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