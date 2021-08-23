ФСБ задержала в Туле украинского шпиона

ФСБ России задержала в Туле гражданина Украины, собиравшего секретные сведения о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России.

Там уточнили, что задержанный действовал по заданию разведывательных служб Украины.

В частности, в его задачу входила вербовка работающих на оборонных предприятиях россиян и получение от них закрытых сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.