Япония подтвердила, что приплывший с Кунашира мужчина - гражданин РФ

Посольство России в Японии получило подтверждение от японских миграционных властей, что мужчина, приплывший с южнокурильского острова Кунашир и попросивший политического убежища, действительно является гражданином РФ.

"По информации миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине В.-Ф. В. Нокарде. С учетом данного обстоятельства продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания", - сказано в заявлении российской дипмиссии.

Ранее в прессе проходила информация о личности мужчины. Это уроженец Ижевска Ваас-Феникс Нокард, который в молодости увлекся Японией и переехал во Владивосток, где изучал японский язык. В 2011 году он путешествовал по Японии с уличными музыкантами, после чего был депортирован. В 2017 году Нокард получил бесплатный участок земли на Кунашире по программе "Дальневосточный гектар" и переехал на остров.