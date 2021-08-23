Иммунолог: Вакцинация 80-90% жителей планеты замедлит мутации коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, сообщения о новых штаммах приходят из разных стран регулярно. Единственный способ остановить распространение вируса - вакцинация 80-90% населения планеты. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, скорость мутации зависит от всей массы вирусов на земле: чем их больше, тем больше вероятность появления новых штаммов. С каждым изменением вируса вакцинный иммунитет уменьшается, потому что вирус, на материале которого сделана вакцина, меняется. Вот почему единственный выход - это вакцинация подавляющего большинства жителей планеты. При этом, подчеркнул иммунолог, провести иммунизацию такого масштаба необходимо в сжатые сроки.

Жемчугов пояснил, если эффективность вакцины больше 50%, то нарастает иммунная прослойка, если меньше, то она останется прежней или будет снижаться за счет появления новых вариантов вируса. Тогда ученым придется создавать новую вакцину.

Другой способ решить проблему мутаций коронавируса - это разработка принципиально нового механизма конструирования препаратов для профилактики инфекций. Если специалистам удастся зарегистрировать механизм конструирования вакцин, "это будет как автомат Калашникова и магазин к нему: если есть автомат, то патроны можно менять", - рассказал Жемчугов. То есть с обновлением вируса можно будет менять вакцинный материал, использовать материал от новейшего вируса. Это позволит разрабатывать новые препараты в течение нескольких недель или месяцев.