Исследование: Рынок Medical SPA в России вырастет вдвое за пять лет

Объем рынка Medical SPA (или медицинского СПА) в России покажет двукратный рост в течение 3-5 лет. Об этом "РГ" рассказали аналитики компании Cushman & Wakefield.

В компании уточнили, что сегодня рынок Medical SPA (или медицинского СПА) находится на начальной стадии развития. Как выявили эксперты департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield, сегодня к рынку услуг Medical SPA в России можно отнести 17 гостиничных комплексов (2 950 номеров). При этом 38% рынка составляет предложение в верхней ценовой категории ("5 звезд"), 62% - в категории "4 звезды". Объекты категории ниже "4 звезды" не формируют рынок услуг Medical SPA.

Основной прирост номерного фонда объектов, позиционирующихся на рынке как Medical SPA, отмечается с 2014 года, т.е. в период галопирующего роста рынка внутреннего туризма под влиянием геополитических и экономических изменений. С 2020 года дополнительным стимулом для развития этого направления стало распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

"Если до пандемии запросов на медицинский SPA от девелоперов и собственников отелей практически не было - мы сами предлагали им интегрировать такой сервис в свои проекты, - то сегодня мы видим активный спрос на разработку концепции этой услуги уже со стороны самих клиентов. Учитывая это, удвоение рынка в течение 3-5 лет - вполне реальная перспектива. Наибольшим потенциалом для развития отрасли обладают регионы с богатым природным ресурсом (комфортным климатом, природными минеральными водами и грязями), т.е. Краснодарский край, Ставропольский край, Алтайский край и др. Однако это, скорее, дополнительное преимущество, а не ограничение: Medical SPA проекты сейчас развиваются по всем перспективным туристским направлениям", - прокомментировала старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Мережко.

Главное отличие Medical SPA от санаторно-курортного продукта состоит в том, что Medical SPA базируется на принципах превентивной медицины. Прежде всего, это не лечение уже сформировавшегося состояния, а предотвращение заболевания через своевременную диагностику и формирование культуры здорового образа жизни и осознанного потребления. Medical SPA предполагает комплексный подход к оздоровлению, сочетающий высокие медицинские технологии и прогрессивные методы диагностики и терапии с расслабляющими SPA-ритуалами и уходами. Философия Medical SPA учитывает важность работы со всеми системами организма, а не точечно c теми, которые показывают выраженную симптоматику

По оценкам Cushman & Wakefield, после окончания пандемии спрос на услуги оздоровления только продолжит расти, это не кратковременное явление.