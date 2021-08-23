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23.08.2021 12:54
Рубрика: Культура

К Новому году снимут новые "Елки", но уже без режиссера Бекмамбетова

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставленно кинокомпания Базелевс Фото: Предоставленно кинокомпания Базелевс
Фото: Предоставленно кинокомпания Базелевс

Фильм "Елки", после выхода нескольких продолжений и ответвлений, попрощался со зрителями. Но такие проекты, как говорится, прощаются, но не уходят. И сегодня стало известно, что после двухлетнего перерыва "Елки" возвращаются к зрителям: в регионах стартовали съемки продолжения новогодней комедии.

Фото: пресс-служба РЭЦ
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Занимаются проектом IVI Originals и студия Bazelevs. Однако сам Тимур Бекмамбетов не приложит руку, как режиссер, к новому фильму. Пока не объявлен и актерский состав восьмой части. Остается только гадать - вернутся ли в фильм Иван Ургант и Сергей Светлаков. И можно предсказать, что вряд ли в проекте вновь появится Жора Крыжовников - он теперь работает в Национальной Медиа Группе, и у них есть свой онлайн-кинотеатр, который конкурирует с IVI. Зато точно сказано: все истории в фильме будут основаны на реальных событиях - это станет одним из новшеств продолжения саги. Новые "Елки" выйдут в кинотеатральный прокат 16 декабря.

Восьмую часть кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. Как и предыдущие фильмы, новые "Елки" будут состоять из нескольких новелл. Режиссером фильма станет Антон Богданов - по прошлым "Елкам" он известен как актер. Также зрители его знают по ролям в фильмах "Реальные пацаны", "Майор Гром: Чумной доктор" и "Т-34". Вместе с ним за постановку новелл будут отвечать молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий. Продюсеры - Олег Туманов, Антон Богданов, Михаил Чечельницкий, Лала Рустамова, Тимур Асадов, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Яна Лебедева. Тимур Бекмамбетов станет лишь "приглядывать". Объявлено, что он "будет осуществлять только общее художественное руководство проектом".

"За восемь лет мы создали настоящую традицию - ходить в кино на "Елки" на Новый год. После выхода "Елок последних" зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссеров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в формате "Елок". Их идею поддержали в IVI. Седьмая часть проекта была заключительной для меня - поэтому "Елки" получат продолжение вместе с новой командой", - комментирует Тимур Бекмамбетов.

Кстати

В целом "Елки" собрали в прокате свыше 6 миллиардов рублей. Все семь частей проекта, по данным предоставленным компанией Bazelevs, входят в топ-40 самых кассовых российских фильмов.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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