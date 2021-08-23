Кабмин выделил 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц

Свыше 650 миллионов рублей правительство распределит между 20 регионами на приобретение для больниц концентраторов кислорода, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Там ситуация с ними наиболее сложная", - подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями.

"Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне. Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей", - указал глава кабмина.