Кабмин выделил 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц

Новости

На базе БМП "Курганец-25" планируют создать новые боевые машины 13:36
Рафик Загрутдинов: Связка Северо-Восточной и Северо-Западной хорд откроется в 2022 году 13:20
Глава комитета ГД назвал источник для допвыплат пенсионерам и военным 13:17
В Петербурге сотрудника детдома заподозрили в истязании сироты 13:16
Талибы взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере 13:15
Талибы назвали 31 августа "красной линией" для вывода американских войск 13:06
Хуснуллин пообещал рост темпов строительства жилья в Крыму 13:02
В РФ к 2024 году планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей 12:59
К Новому году снимут новые "Елки", но уже без режиссера Бекмамбетова 12:54
Поисковики под Волгоградом захоронили более тысячи защитников Сталинграда 12:47
В России разработали "калькулятор риска" сахарного диабета 12:46
Лукашенко обвинил Польшу в провокации конфликта на границе 12:46
В Татарстане подростки пропали во время прогулки на лодке 12:42
Хуснуллин: Крым стал лидером по строительству дорог 12:41
Вышел трейлер продолжения российского боевика "Шугалей" 12:40
В ВОЗ объяснили различия в рекомендациях по вакцинации против COVID-19 12:39
Кабмин утвердил программу ускоренного развития Забайкалья 12:34
Посольство РФ в Эстонии раскритиковало установку памятника "лесным братьям" 12:32
Названа причина падения самолета в Москву-реку 12:32
Для вертолетов Ми-28НМ и Ка-52 создана дальнобойная ракета 12:31
Пилоты упавшего в Подмосковье самолета выжили 12:26
СМИ: США резко ограничили пропуск в аэропорт Кабула, отсекая афганцев 12:26
Авиапромышленность продолжит программу создания самолета Ил-112В 12:24
Уральца будут судить за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" 12:24
АК-12 для спецназа представили на форуме "Армия-2021" 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Как в регионах справляются с вакцинацией
Как в регионах справляются с вакцинацией
20 лет назад российские спецслужбы провели уникальную контртеррористическую операцию
20 лет назад российские спецслужбы провели уникальную контртеррористическую операцию
23.08.2021 12:17
Рубрика: Власть

Кабмин выделил 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц

Текст: Владимир Кузьмин

Свыше 650 миллионов рублей правительство распределит между 20 регионами на приобретение для больниц концентраторов кислорода, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Как в регионах справляются с вакцинацией

"Там ситуация с ними наиболее сложная", - подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями.

"Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне. Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей", - указал глава кабмина.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Путин предложил поддержать пенсионеров, военнослужащих и семьи с детьми
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
Названа причина падения самолета в Москву-реку
В Крыму рассказали, кто станет жертвой "деоккупации" полуострова
Зеленский заблокировал на Украине веб-ресурсы ряда российских компаний и СМИ
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных