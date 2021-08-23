Всех учеников младших классов с сентября 2020 года кормят бесплатно: о вкусах и даже температуре блюд в столовых родители, ученики, педагоги и чиновники спорили весь прошлый учебный год. Как изменилось меню? Что сегодня в тарелке у первоклашки и почему школьная кухня теперь требует научного подхода? Хороший пример подала Пензенская область: там для всех школ утвердили единое меню. В нем фрукты и ягоды, а на завтрак и обед не только горячее, но и закуска - салат или нарезка из сезонных овощей. Разнообразие школьного питания - одно из главных завоеваний, за которое ратовали родители. И не единственное.

Сколько стоит завтрак?

Скажем сразу, накормить младшеклассника - идея не из дешевых. Федеральный бюджет в 2021 году выделил на это около 60 миллиардов рублей, это почти в два раза больше, чем в 2020-м. Их получат регионы в качестве субсидий, добавив и свои средства. Так, в Нижегородской области региональный бюджет оплачивает примерно четверть от стоимости одного обеда/завтрака ученика, в Татарстане - половину, но в большинстве регионов львиная доля затрат - это федеральные деньги.

Стоимость питания одного ученика в день в каждом регионе разная. Она рассчитывается на основании данных Росстата о средних ценах на продукты в конкретном субъекте Федерации. В результате в Пензе ученика кормят на 52,46 рубля в день, в Самаре - на 61,4, а в Новосибирске - на 65 с лишним. Хороша ли эта методика, позволяет ли оперативно реагировать на рост цен на продукты - эксперты спорят до сих пор. Но на местах утверждают: справляемся! Да, есть волнение: директор самарской гимназии N 3 Светлана Ильина перед учебным годом лично мониторит цены на продукты в магазинах, чтобы в случае чего быть готовой к решению задачек не из учебника по математике. Пока, к счастью, все спокойно. "Мы понимаем, что надо потерпеть, хотя при таких скачках цен на основные продукты сложно сохранить качество. Берем кредиты в ожидании стабилизации цен", - рассказал "РГ" директор Красноглинского комбината детского питания Петр Воробьев.

А польза есть?

При этом надо понимать: школьное питание сегодня - это не банальный бутерброд с чаем. Это без преувеличения наукоемкий продукт. Как напомнила "РГ" начальник отдела организации социального питания в сфере образования министерства образования Новосибирской области Елена Симантовская, с 1 января 2021 года вступили в силу новые школьные СанПиНы, регламентирующие в том числе питание. В правильных порциях было снижено допустимое количество соли и сахара и, наоборот, увеличена доля овощей и фруктов.

Кроме того, санитарные врачи не рекомендовали кормить учеников колбасными изделиями - привычным сосискам сказали нет. Количество необходимых минералов, витаминов и прочих полезных веществ в школьной порции теперь точно подсчитано. Чтобы соблюсти эти нормы, необходима помощь ученых. Три варианта идеально выверенных и получивших одобрение Роспотребнадзора меню разработал Новосибирский НИИ гигиены. "Теперь школьный завтрак - это не только каши, - рассказала Елена Симантовская. - Я полностью согласна с родителями, которые жаловались на однообразное меню: каша - это отличная еда, но не пять раз в неделю. Каши, конечно, остались, но в меню завтраков сейчас есть и творожная запеканка, и омлет, и сыр, и овощи, и фрукты, и даже мясные блюда". Кстати, самое разнообразное школьное меню, пожалуй, в Казани - 153 блюда, только супов 12 штук.

"Я люблю пельмени!"

В школьных столовых о вкусах спорили весь год, и еще как. Елена Симантовская описала картину: ребенок сидит над порцией полезной еды и даже не берется за вилку. "А почему же ты не ешь эту куриную котлетку?" - "Я котлеты не люблю. И мама мне их не готовит. Я люблю пельмени!" Если такого гурмана не уговорить, то полезная котлета и овощной салатик пополнят пресловутый "индекс несъедаемости", который часто упоминают в разговорах о школьном питании. И дело даже не в том, что жалко бюджетные миллиарды, которые выделяются на школьную еду. А в том, что школьные завтраки не просто перекус, а основа целой жизненной философии, основа правильного пищевого поведения. В столовой теперь тоже учат, и этот пласт работы - просветительский - Елена Симантовская считает ничуть не менее важным, чем просто не оставить детей в школе голодными. Известно, что в России (как и во всем мире) растет число детей с ожирением. Это расплата за любовь к фастфуду, и она действительно угрожает здоровью нации. То, что в школьных пищеблоках начали с этим целенаправленно бороться, - огромный шаг вперед. В Казани для учеников проводят специальные занятия и кулинарные мастер-классы, а новые блюда попадают в меню только по результатам дегустации: фаворитов определяют сами дети. В Пензе учат вкусно готовить поваров школьных столовых. Как рассказала начальник городского управления образования Лилия Чащина, для этого привлекли колледж пищевой промышленности. Первую в России программу обучения для заведующих производством школьных столовых разработали в Татарстане: 108 человек прошли трехдневные курсы по управленческим компетенциям, для коллективов 22 столовых организовали практические занятия на рабочих местах. На осенних каникулах продолжат.

В Кузбассе родители дегустируют новые блюда вместе с детьми: перед началом нынешнего учебного года они уже попробовали больше десяти новинок

Формирование культуры здорового питания - основа для разработки единого регионального стандарта школьного питания, к чему стремятся везде, от Калининграда до Владивостока. В Нижегородской области стандарт разработало минобразование совместно с Нижегородским институтом развития образования и государственным инженерно-экономическим университетом. Старания дают результат: количество несъеденных порций снижается. В Нижегородской области, по данным анализа обращения граждан, школьный рацион не устраивает лишь 3,7 процента опрошенных, а более половины качеством питания полностью удовлетворены.

Путь к объединению лежит через желудок

И еще один важный урок. Столовая, где стали готовить бесплатные горячие блюда для всех младшеклассников, объединила родителей и учителей. Школа в этой сфере раскрылась настежь, и родительский контроль поднялся на новый уровень. Это даже не контроль, а совместная работа: родители вошли в состав комиссий по школьному питанию, выезжали в рейды с сотрудниками Роспотребнадзора. Такого союза семьи и школы прежде не наблюдалось.

Так, в Самаре экспертами по кашам и омлетам стали более тысячи мам и пап, объединившихся в областное родительское собрание. В Казани родители по инициативе мэра Ильсура Метшина могли прийти и поесть в школьной столовой в любой день, заполнив по итогам визита чек-лист. А в Кузбассе родители дегустируют новые блюда вместе с детьми: перед началом нынешнего учебного года они уже попробовали больше десяти новинок, названия которых раньше могли и не знать - например, фриттата с овощами (традиционный итальянский омлет). И не только дегустируют, но и предлагают: мамы и папы попросили включить в детское меню салат из морской капусты. По словам руководителя областного Центра компетенций в сфере организации школьного питания Анастасии Паньковой, в режиме онлайн предложить блюдо для школьного меню может каждый ученик. Для этого достаточно воспользоваться специальным модулем в электронном дневнике.

Инфографика "РГ" Александр Чистов / Андрей Полынский

Тем временем

Плюс за кашу

Качеством школьных завтраков и обедов довольны 62 процента мам и пап. Об этом рассказал глава минпросвещения Сергей Кравцов.

- Вопросы ежедневного питания детей волнуют родителей ничуть не меньше, чем вопросы качества образования, и они для нас - в приоритете, - подчеркнул министр.

Напомним, уже год, как ученики начальных классов получают бесплатное питание в рамках федеральной программы, запущенной по поручению президента: сегодня это все ученики 1-4 классов - 7,3 миллиона школьников.

Первые опросы на самом старте программы показали: еда, которой кормят детей в школах, устраивала только пятую часть родителей. За год довольных стало в три раза больше. Но радоваться рано.

- Почти 35% родителей своими ответами дали четко понять: нужно улучшать качество сервиса и самих блюд, и как можно быстрее, - подчеркнул министр. - Особое внимание сегодня нужно обратить на чистоту работы с подрядными организациями в сфере школьного питания. Большинство проблем, по опыту прошлого года, возникали, как правило, не по вине школ, а из-за безалаберности организаций-подрядчиков.

В новом учебном году продолжат свою работу "горячие линии" по вопросам контроля за питанием. Это прежде всего федеральная "горячая линия" при министерстве +7 (800) 200-91-85, а также "­горячие линии" в регионах - их номера есть на сайтах региональных министерств образования.

Подготовила Мария Агранович