Карелова: Поступило почти 2,4 млн заявлений на получение новых соцвыплат

С начала июля от граждан поступило почти 2,4 млн заявлений граждан на получение новых социальных выплат. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

С 1 июля принимаются заявления на новые выплаты беременным женщинам и одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

"С первого июля уже почти два миллиона заявлений поступило от одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до семнадцати лет. 387 тысяч женщин на ранних сроках беременности обратились за государственной помощью. Выплаты начались в конце июля", - приводит слова Кареловой пресс-служба Совфеда.

Вице-спикер напомнила, что Комитет Совета Федерации по социальной политике проводит регулярные мониторинги реализации социальных мер поддержки семей с детьми.

"Свыше 46,6 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату новых пособий, и сейчас очень важно обеспечить детальное информирование граждан о возможности их получать", - подчеркнула она.