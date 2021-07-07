Более 160 тысяч беременных женщин подали заявления на выплаты в первую неделю июля

За первую неделю июля на назначение выплаты беременным женщинам подано около 163 тысяч заявлений, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Планируется, что в этом году такой поддержкой воспользуются более 410 тысяч женщин, и на эти цели выделено более 10 миллиардов рублей. Первые выплаты мы произведем уже в конце июля", - заявил он на совещании у президента России Владимира Путина.

Пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимся в трудной жизненной ситуации, введено по распоряжению президента с 1 июля. Размер выплаты соответствует половине прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Это составляет в среднем порядка 6350 рублей. Пособие будет выплачиваться ежемесячно вплоть до месяца родов", - напомнил глава Минтруда.