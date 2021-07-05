Выплаты по поддержке будущих мам могут получить около 410 тысяч женщин

Выплатой по поддержке нуждающихся беременных в этом году смогут воспользоваться около 410 тысяч женщин, на 1,1 миллиона детей могут быть назначены выплаты одиноким родителям. Об этом на вебинаре "Семейный онлайн-прием" рассказала замглавы Минтруда Ольга Баталина.

По ее словам, на данный момент принято более 600 тысч заявлений на выплаты для одиноких родителей и около 132 тысяч - для нуждающихся беременных. Выплаты начались сразу, как соответствующая форма появилась на портале госуслуг, уточнила она.

"На текущий момент по выплате малообеспеченным беременным женщинам уже получено Пенсионным фондом Российской Федерации более 132 тысяч заявлений, а, соответственно, по второй выплате, которая малообеспеченным гражданам, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет, уже порядка 600 тысяч, даже уже и больше", - сказала Баталина.

Прием заявлений на выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, а также одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, начался 1 июля. Необходимое условие - в обоих случаях доход в семье не должен превышать прожиточного минимума, который установлен в регионе регистрации. Подать заявление можно как через портал госуслуг, так и в территориальных отделениях ПФР.