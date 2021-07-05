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05.07.2021 14:20
Рубрика: Экономика

Выплаты по поддержке будущих мам могут получить около 410 тысяч женщин

Текст: Матвей Линник
Выплатой по поддержке нуждающихся беременных в этом году смогут воспользоваться около 410 тысяч женщин, на 1,1 миллиона детей могут быть назначены выплаты одиноким родителям. Об этом на вебинаре "Семейный онлайн-прием" рассказала замглавы Минтруда Ольга Баталина.

По ее словам, на данный момент принято более 600 тысч заявлений на выплаты для одиноких родителей и около 132 тысяч - для нуждающихся беременных. Выплаты начались сразу, как соответствующая форма появилась на портале госуслуг, уточнила она.

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"На текущий момент по выплате малообеспеченным беременным женщинам уже получено Пенсионным фондом Российской Федерации более 132 тысяч заявлений, а, соответственно, по второй выплате, которая малообеспеченным гражданам, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет, уже порядка 600 тысяч, даже уже и больше", - сказала Баталина.

Прием заявлений на выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, а также одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, начался 1 июля. Необходимое условие - в обоих случаях доход в семье не должен превышать прожиточного минимума, который установлен в регионе регистрации. Подать заявление можно как через портал госуслуг, так и в территориальных отделениях ПФР.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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