Климатолог спрогнозировал последствия глобального потепления

Если человечество не предпримет усилий для замедления глобального потепления, уже через сто лет уровень Мирового океана может подняться на пять метров, и многим людям придется искать себе новое место жительства, рассказал климатолог Владимир Рябов.

Он пояснил, что подъема уровня моря всего на несколько метров достаточно для того, чтобы затопить около 30% суши, причем это самые густонаселенные территории. В таком случае придется переселять огромное количество людей, а также переносить производства.

Причем, согласно прогнозам экспертов, существенный подъем уровня воды произойдет уже к 2050 году при текущих условиях. Кроме того, потепление на несколько градусов приведет к изменениям, к которым будет нелегко приспособиться. Однако, как отметил Рябов, эти прогнозы могут и не сбыться, если мировому сообществу удастся замедлить глобальное потепление - есть шансы отодвинуть резкое повышение уровня Мирового океана на 300 лет.

"Остановить его, конечно, невозможно. Но тогда у человечества будет больше времени, чтобы подготовиться к новым условиям, которые ждут впереди", - сказал климатолог в беседе с радио "Спутник".

О возможных печальных последствиях глобального потепления ученые предупреждают регулярно. В 2015 году свыше 190 стран подписали Парижское климатическое соглашение, целью которого является сокращение выбросов, адаптация к изменениям климата и увеличение доли возобновляемых источников энергии.

Россия планирует к 2030 году снизить выбросы парниковых газов до 70% по сравнению с 1990 годом. Ведутся различные разработки, например, уже есть прототипы автобусов, работающих на водородном топливе.