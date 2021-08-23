Концерн "Алмаз - Антей" стал мощной интегрированной структурой

В 2022 году Концерну ВКО "Алмаз-Антей" исполняется 20 лет. Его создание стало знаковым для всего оборонно-промышленного комплекса страны.

О становлении холдинга, о том, с какими трудностями приходилось сталкиваться на этапе его формирования и в первые годы работы, "РГ" рассказал генеральный директор концерна Ян Новиков.

Ян Валентинович, какие задачи пришлось решать на первом этапе становления холдинга?

Ян Новиков: В начале 2000-х годов экономическая ситуация была тяжелой и в России в целом, и в оборонно-промышленном комплексе в частности. Руководство страны поставило перед нами задачу: сохранить и развить производство средств ПВО, восстановить компетенции в этой сфере. Для решения поставленной задачи указом президента России в 2002 году был создан Концерн "Алмаз - Антей". В его состав вошли 46 предприятий: НИИ, КБ, заводы финишной сборки и верхних уровней кооперации. Около двадцати из них находились в предбанкротном состоянии, несколько были официально признаны банкротами. Было необходимо провести финансовое оздоровление, реструктуризацию этих активов, сохранить возможность серийного производства систем и комплексов ПВО. Нам удалось предотвратить утрату компетенций, необходимых для разработки и производства комплексов противовоздушной обороны. По отдельным направлениям такие компетенции пришлось создавать фактически с нуля.

Сегодня в нашем активе - мощный научно-технический потенциал, который позволяет разрабатывать современное вооружение для решения задач воздушно-космической обороны. Успешно решается масштабная задача по перевооружению Вооруженных сил России на современные образцы средств ПВО и ПРО. Только за последние 10 лет специалистами концерна создан и поставлен в войска целый ряд совершенно новых комплексов и систем ПВО-ПРО, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-350 "Витязь" и С-300В4, зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Полимент-Редут", "Редут", "Штиль-1", различные модификации зенитного ракетного комплекса "Тор", другие изделия.

Сегодня в активе концерна - мощный научно-технический потенциал, который позволяет разрабатывать современное вооружение

Какую продукцию гражданского назначения производит холдинг?

Ян Новиков: "Алмаз - Антей" является одним из лидеров отечественного радиолокационного радиостроения и единственным поставщиком технических средств, систем и комплексов для Аэронавигационной системы России. Составляют основу отечественных систем управления воздушным движением и широко известны за рубежом и наши аэродромные радиолокационные комплексы, автоматизированные системы управления воздушным движением, которыми укомплектованы центры управления воздушным движением страны, в том числе один из крупнейших в Европе - Московский центр.

Мы создали техническую основу для эффективного применения транспортной инфраструктуры воздушных перевозок при проведении таких значимых международных мероприятий, как саммит АТЭС во Владивостоке, Олимпийские игры в Сочи, Всемирная летняя Универсиада в Казани, чемпионат мира по футболу-2018 (прошел в 11 городах) и другие, а также переоснастили большую часть аэропортов России. В том числе в течение трех лет полностью переоснастили аэронавигационную систему Республики Крым после ее вхождения в состав РФ.

Для этого потребовалось переоснащение предприятий, вошедших в состав холдинга?

Ян Новиков: Не только это, но и строительство новых производств с высокотехнологичным оборудованием в Кирове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Севастополе. Северо-Западный региональный центр - уникальный проект, стартовавший в 2010 году. На территории научно-производственного технопарка были собраны все предприятия концерна, находящиеся в Санкт-Петербурге: Обуховский завод, завод радиотехнического оборудования, Конструкторское бюро специального машиностроения, Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, Российский институт радионавигации и времени, завод "Навигатор". Объем инвестиций в проект составил 54 миллиарда рублей, в том числе 25 миллиардов - на техническое перевооружение. Строительство новых производственных кластеров в Кирове и Нижнем Новгороде не имеет аналогов в новейшей истории: предприятия такого масштаба и оснащенности спроектированы и построены впервые за постсоветское время, причем на запуск производства потребовалось всего около 5 лет. В создание этих предприятий концерн инвестировал свыше 73 миллиардов рублей.

Какие еще проекты диверсификации стали наиболее успешными для концерна?

Ян Новиков: Полномасштабную программу диверсификации производства мы реализуем не первый год. Приоритетными являются такие отрасли, как медицинская техника, связь, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс. Причем мы нацелены на разработку и производство только современной, высокотехнологичной и коммерчески эффективной гражданской продукции. Она должна способствовать успешной реализации национальных проектов и государственных программ. Центры по разработке гражданской продукции, где осуществляется разработка собственных линеек оборудования, компонентов, узлов и комплектующих, созданы, например, на базе Нижегородского завода 70-летия Победы, компании "ВКО Медпром" и других предприятий структуры концерна.

В рамках диверсификации концерн разрабатывает высокотехнологичную гражданскую продукцию

Из наиболее успешных отмечу проекты, реализуемые совместно с компанией "Газпром", и проекты в области медицинского оборудования. В 2019 году мы заключили с "Газпромом" долгосрочный договор, по которому концерн организует серийное производство оборудования для систем подводной добычи углеводородов, техническое, сервисное и ремонтное обслуживание. Номенклатура изделий, входящих в состав подводно-добычных комплексов, запущена в серийное изготовление. Реализация проекта обеспечит реальное импортозамещение в стратегически важной газодобывающей отрасли и повысит энергетическую безопасность страны.

В сфере медицины концерн реализует сразу несколько проектов. Производство медоборудования развернуто на мощностях дочернего общества - завода "Красное Знамя". Мы разработали и выпускаем линейку новых рентгенодиагностических аппаратов серии Р-600, включая телеуправляемый комплекс, универсальный рентгенодиагностический аппарат, флюорографический аппарат. Серия создана на полностью оригинальных штативах собственной разработки и с использованием отечественных компонентов. Работа комплексов обеспечивается уникальным отечественным программным обеспечением. Выпускаем медицинскую навигационную оптическую систему "Мультитрек", предназначенную для предоперационного планирования и оптической навигации во время выполнения операций. Помимо этого разработана региональная телемедицинская система, внедрение которой способствует повышению качества и доступности медицинской помощи населению. В условиях пандемии ее конкурентным преимуществом стало создание модуля диагностики степени поражения легких при COVID-19 с использованием современных средств интеллектуальной обработки данных. Модуль существенно облегчает и ускоряет постановку диагноза. Наши разработки снижают зависимость от импортных комплектующих. Компоненты, узлы и комплектующие мы разрабатываем как для собственного использования, так и для внешних потребителей. По этому направлению планируем локализовать производство на уровне не менее 65 процентов, целевой показатель - 90 процентов.

Какую роль в процессе финансового оздоровления предприятий концерна играет господдержка?

Ян Новиков: В своем развитии концерн исторически решал все значимые задачи за счет собственных источников. Это прибыль предприятий и продажа высвобождающихся непрофильных активов. Тем не менее в особых случаях концерн использовал господдержку, когда для решения поставленных задач собственных ресурсов не хватало.

Одной из проблем является рост стоимости сырья и комплектующих. Как вы решаете эту проблему?

Ян Новиков: В последнее время наблюдается опережающий - по сравнению с принимаемыми госзаказчиком в составе затрат официальными индексами-дефляторами - рост стоимости сырья, прежде всего металлов и комплектующих изделий. Для минимизации негативных последствий мы формируем страховые запасы материалов, сырья и покупных комплектующих изделий. Это обеспечивает непрерывность производственного цикла. Кроме того, благодаря мерам, принимаемым правительством, Минпромторгом России, в рамках выполнения заданий гособоронзаказа созданы условия для заключения предприятиями ОПК долгосрочных контрактов с поставщиками сырья и материалов по фиксированным ценам, привязанным к индексам-дефляторам. В совокупности с постоянной работой по внедрению принципов бережливого производства, повышению операционной эффективности это позволит существенно снизить влияние роста цен.

По данным SIPRI, "Алмаз - Антей" находится на 15-м месте в мире среди предприятий ВПК. Какими достижениями вы особенно гордитесь?

Ян Новиков: По объему продаж военной продукции концерн входит в первую двадцатку крупнейших военно-промышленных компаний мира. И это не случайно. Наши компетенции включают в себя разработку, производство, сервисное обслуживание широкой гаммы современной высокотехнологичной продукции военного, двойного и гражданского назначения, но не ограничиваются этим перечнем. Некоторые образцы продукции концерна стали брендами мирового уровня - например, ЗРС С-400 "Триумф". Весь мир видит нашу технику на ежегодных парадах в День Победы на Красной площади, на ведущих международных выставочных площадках. На недавно прошедшем в подмосковном Жуковском международном авиакосмическом салоне "МАКС-2021" концерн представил несколько новинок, в частности новейшую ЗРС "Антей-4000" и уникальный мишенно-тренировочный комплекс нового поколения "Адъютант", разработанный в инициативном порядке нашим предприятием. И к этим, и к другим нашим разработкам проявляют интерес иностранные заказчики. Продукция концерна в значительных количествах поставляется как в Вооруженные силы страны, так и на экспорт.

Причем серьезные результаты в работе с зарубежными заказчиками достигнуты в условиях санкций, введенных в отношении концерна США и их западными союзниками. Не снизили мы темпов и в тяжелых условиях, связанных с пандемией коронавируса. Предприятия концерна достойно справляются со всеми этими трудностями. Важно и то, что наряду с поставками на экспорт известных образцов военной техники концерн за прошедшие годы сумел наладить систему послепродажного обслуживания экспортированной продукции военного назначения. Начав в 2005 году, когда нам было предоставлено право осуществления внешнеторговой деятельности, с поставки инозаказчикам небольших партий запасных частей, сегодня мы реализуем сложнейшие проекты. Такие, например, как оказание иностранным партнерам технического содействия в создании у них сервисных и технических центров по обслуживанию приобретенной военной техники. Все это формирует фундамент для развития сотрудничества как с традиционными, так и новыми заказчиками, придает уверенность в успешном будущем концерна.