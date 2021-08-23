Косачеву запретили въезд на Украину для посещения братской могилы деда

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что на Украине ему запретили въезд в страну для участия в Харькове в церемонии открытия мемориала героям Великой Отечественной войны.

"Еще 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчеркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер - только посещение братской могилы деда. Ответ пришел 17 августа, в нем - грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд в Украину", - написал сенатор в Facebook. При этом он подчеркнул, что не знал о таком запрете.

Дальше украинский МИД, как выразился Косачев, "гадливо кривляясь", предложил снять ограничения на условиях прекращения российской агрессии, деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока, а также компенсации причиненных убытков.

- Ну что тут скажешь… Мерзко от ощущения, что в нынешней украинской власти засели деятели без совести и без памяти, без души и без сердца, - подчеркнул вице-спикер СФ. - Обнадеживает, что в украинском обществе, в данном случае - в Харьковской области, людей с сердцем и с душой, сохраняющих память и живущих по совести, по-прежнему много.