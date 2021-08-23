Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23 августа 2021 года № 506 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и пунктом 4, абзацем шестым пункта 9, абзацем шестым пункта 10 Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу на 2022 год в расчете на душу населения - 10995 рублей, для трудоспособного населения - 11985 рублей, пенсионеров - 9456 рублей, детей - 11535 рублей.

2. Департаменту информационной политики Администрации Правительства Кузбасса опубликовать настоящее постановление в газете "Кузбасс".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н.

Первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин







