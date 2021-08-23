Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23 августа 2021 года № 506 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год"

Новости

Путин и Лукашенко обсудили Афганистан после саммита ОДКБ 22:28
Турцию в 2021 году посетили более 1,5 миллиона россиян 22:10
Спасатели эвакуировали пятнадцать туристов в горах Дагестана 22:05
В Одессе полиция задержала американца в майке с надписью Russia 21:47
Британия и Канада планируют предложить ввести санкции против Афганистана 21:21
В московском метро пассажиры напали на семью мальчика-аутиста 21:13
Нурмагомедов извинился за отказ комментировать ситуацию в Афганистане 21:09
В аэропорту Кабула после перестрелки возник пожар 20:55
Женская сборная РФ по волейболу уступила Бельгии, ведя 2-0 по сетам 20:51
"Локомотив" объявил о переходе Бека Бека 20:48
Эксперт оценил суммарные затраты на разовые выплаты пенсионерам 20:40
США за сутки вывезли из Кабула свыше 16 тысяч человек 20:24
В озере под Мурманском нашли истребитель, сбитый в 1941 году 20:04
Климатолог спрогнозировал последствия глобального потепления 19:55
Косачеву запретили въезд на Украину для посещения братской могилы деда 19:47
СМИ: Часть эвакуированных афганцев ранее выслали из ФРГ за преступления 19:45
Петербуржец научился заряжать телефон от рюкзака при ходьбе 19:45
Супермен станет гомосексуалистом 19:24
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Бека Бека 19:18
Нурмагомедов раскритиковал ринг-герлз в ММА 19:16
Скарлетт Йоханссон обвинила Disney в женоненавистничестве 19:15
В Киргизии в результате ДТП погибли 9 человек 18:57
МВД России предупредило иностранцев об изменении порядка пребывания в РФ 18:51
Уехавший в ФРГ афганский министр стал курьером в Лейпциге 18:48
Ученые научились выявлять ботов в соцсетях по социальным связям 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 августа 2021 г.

Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23 августа 2021 года № 506 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год"

Дата подписания 23 августа 2021 г.
Опубликован 23 августа 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и пунктом 4, абзацем шестым пункта 9, абзацем шестым пункта 10 Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу на 2022 год в расчете на душу населения - 10995 рублей, для трудоспособного населения - 11985 рублей, пенсионеров - 9456 рублей, детей - 11535 рублей.

2. Департаменту информационной политики Администрации Правительства Кузбасса опубликовать настоящее постановление в газете "Кузбасс".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н.

Первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией