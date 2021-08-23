Лидеры стран ОДКБ проведут видеосаммит по Афганистану

Ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств-членов ОДКБ обозначена основной темой внеочередной сессии Совета коллективной безопасности этой международной организации. Она пройдет в понедельник, 23 августа, под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, информирует официальный сайт организации, подчеркивая, что приоритет в ее деятельности организации по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам.

В опубликованном ранее комментарии генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, отмечает БЕЛТА, констатируется, что "стремительное наступление движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация), переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность".

В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республики Таджикистан, заявил Зась, для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами. Уже начата непосредственная подготовка к учениям коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.

Совет коллективной безопасности, напоминает агентство, в соответствии со статьей 13 Устава ОДКБ является высшим органом организации. Он рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

В состав Совета входят главы государств-членов, а в его заседаниях могут принимать участие министры обороны и иностранных дел, секретари советов безопасности государств-членов, генеральный секретарь организации, полномочные представители государств-членов при организации и приглашенные лица.