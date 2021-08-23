Лукашенко не исключает попыток размещения армии США на границах с Афганистаном

Чувствительным вопросом назвал Александр Лукашенко "возможные планы размещения вооруженных контингентов американской армии в соседних странах, в том числе членах ОДКБ". Это предостережение он высказал в понедельник на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации, передает пресс-служба главы государства.

Президент полагает, что эта тема заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности в зоне ответственности организации. При этом он дал понять, что абсолютно поддерживает "президента России, его заявления о том, что полеты боевых самолетов США, прежде всего над странами ОДКБ, неприемлемы. И не только для России - для всех нас как членов ОДКБ".

Кроме того, по мнению Лукашенко, в решении афганского вопроса должен быть задействован и потенциал Шанхайской организации сотрудничества как одной из самых влиятельных структур в Азии. Он напомнил, что практически все члены этой организации сосредоточены вокруг Афганистана.

"И там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана", - уточнил белорусский руководитель, предложив усилить взаимодействие по линии ОДКБ и ШОС, "используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16-17 сентября текущего года в Душанбе".

Он предположил, что, проработав этот вопрос, можно было бы провести и совместное заседание по проблематике афганского урегулирования. Ведь "не считаться с позицией ОДКБ - ШОС будет невозможно", - отметил президент. Она "даже будет важнее, нежели позиция западной коалиции", уверен Лукашенко.