Лукашенко обвинил Польшу в провокации конфликта на границе

О конфликте, который спровоцировала Польша на рубеже с Беларусью, сообщил 23 августа Александр Лукашенко, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане. Это мероприятие проводится по инициативе России в режиме видеоконференции, передает пресс-служба главы государства.

Говоря о проблеме мигрантов, президент, в частности, рассказал и о событиях последних двух-трех суток на границе с соседней страной. Он констатировал, что афганские беженцы уже пошли через республику на Запад, куда, по его словам, их позвали, обещая всех принять. И что же в этой ситуации, пояснил Лукашенко, предприняли поляки. "Они отловили, иначе не скажешь, около полусотни человек на своей территории, которые, как они признались, шли в Германию. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью, куда афганцы идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт, нарушив государственную границу Беларуси", - заявил Лукашенко. "И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там без воды и еды, под открытым небом. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", - уточнил ситуацию глава государства.

В этой связи он призвал партнеров по ОДКБ выработать общую позицию по Афганистану, отбросив "всякие формальности и к саммиту в Душанбе", который запланирован на середину сентября, подготовить единый подход к решению проблемы, иначе, подчеркнул Лукашенко, "опоздаем, и будет поздно". Внеочередная сессия ОДКБ проходит под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Помимо лидеров стран ОДКБ участие в саммите принимает и президент Убекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает БЕЛТА.