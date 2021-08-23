Магазинам могут запретить требовать паспорта для оформления бонусных карт

Многие магазины требуют паспортные данные, прежде чем выдать такую карту. И не исключено, что это один из способов, по которому данные россиян оказываются в лучшем случае у навязчивых рекламщиков, а в худшем - у мошенников.
Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова 23 августа предложила обсудить вопрос об ограничении магазинов в таких правах.
"Персональные данные - это нематериальный актив гражданина, поэтому законодательные требования будут ужесточаться, как и надзор за их соблюдением. Вполне логично подумать над законодательным ограничением сбора персональных данных, которые объективно не требуются для совершения той или иной сделки. Во всем должна быть соразмерность", - заявила РИА Новости сенатор.
Она отметила, что российское законодательство содержит солидный перечень мер, направленных на защиту персональных данных. "Тем не менее соблюдаются они далеко не всегда. К примеру, в магазине гражданину предлагают бонусную карту, а для того чтобы ее получить, он обязан заполнить анкету магазина. В одних случаях требуются только самые необходимые данные для коммуникации с покупателем - имя и номер телефона или адрес электронной почты. Но порой с клиентов требуют место рождения, данные о семейном положении, образовании, среднем заработке", - отметила Рукавишникова.
"В то же время мне уже встречались магазины, которые выдают покупателям абсолютно безымянные карты лояльности, не требуя взамен никаких персональных данных. За таким подходом будущее", - убеждена сенатор.
"Сегодня мы находимся в ситуации, когда существует конфликт между очень жесткими нормативными ограничениями на персональные данные и объемом собираемой о гражданах информации, - отмечает президент российской секции Международной полицейской ассоциации, доктор юридических наук Юрий Жданов. - Люди должны понимать, что, приобретая планшет или смартфон, они теряют приватность. Еще важная деталь - бонусная карта дает скидки и позволяет экономить. В обмен на экономию магазины и сети просят дополнительную информацию о клиентах. По сути дела покупают ее. Это сделка: данные о себе в обмен на бонусы".
"Мы все сейчас находимся под электронным контролем и российских, и зарубежных компаний. Наше законодательство соответствует международным стандартам. Но сами эти стандарты постоянно ужесточаются. Зачем торговым структурам наши данные? Для рекламы и вовлечения в свою орбиту покупок. А рядом с большими данными всегда, к сожалению, будут оказываться мошенники", - считает эксперт.
"Надо выбирать - больше платить и иметь приватность либо экономить и быть прозрачным", - заключил Жданов.