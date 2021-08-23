Магазинам могут запретить требовать паспорта для оформления бонусных карт

В скором времени магазинам могут запретить сбор персональных данных россиян. Речь идет о заполнении специальных анкет покупателями для получения скидочных карт.

Многие магазины требуют паспортные данные, прежде чем выдать такую карту. И не исключено, что это один из способов, по которому данные россиян оказываются в лучшем случае у навязчивых рекламщиков, а в худшем - у мошенников.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова 23 августа предложила обсудить вопрос об ограничении магазинов в таких правах.

"Персональные данные - это нематериальный актив гражданина, поэтому законодательные требования будут ужесточаться, как и надзор за их соблюдением. Вполне логично подумать над законодательным ограничением сбора персональных данных, которые объективно не требуются для совершения той или иной сделки. Во всем должна быть соразмерность", - заявила РИА Новости сенатор.

Она отметила, что российское законодательство содержит солидный перечень мер, направленных на защиту персональных данных. "Тем не менее соблюдаются они далеко не всегда. К примеру, в магазине гражданину предлагают бонусную карту, а для того чтобы ее получить, он обязан заполнить анкету магазина. В одних случаях требуются только самые необходимые данные для коммуникации с покупателем - имя и номер телефона или адрес электронной почты. Но порой с клиентов требуют место рождения, данные о семейном положении, образовании, среднем заработке", - отметила Рукавишникова.

Порой у клиентов требуют данные о месте рождения, семейном положении, образовании, заработке

"В то же время мне уже встречались магазины, которые выдают покупателям абсолютно безымянные карты лояльности, не требуя взамен никаких персональных данных. За таким подходом будущее", - убеждена сенатор.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда существует конфликт между очень жесткими нормативными ограничениями на персональные данные и объемом собираемой о гражданах информации, - отмечает президент российской секции Международной полицейской ассоциации, доктор юридических наук Юрий Жданов. - Люди должны понимать, что, приобретая планшет или смартфон, они теряют приватность. Еще важная деталь - бонусная карта дает скидки и позволяет экономить. В обмен на экономию магазины и сети просят дополнительную информацию о клиентах. По сути дела покупают ее. Это сделка: данные о себе в обмен на бонусы".

"Мы все сейчас находимся под электронным контролем и российских, и зарубежных компаний. Наше законодательство соответствует международным стандартам. Но сами эти стандарты постоянно ужесточаются. Зачем торговым структурам наши данные? Для рекламы и вовлечения в свою орбиту покупок. А рядом с большими данными всегда, к сожалению, будут оказываться мошенники", - считает эксперт.

"Надо выбирать - больше платить и иметь приватность либо экономить и быть прозрачным", - заключил Жданов.