МЧС готовит крупнейшие учения в Арктике

Победят моровую язву, ликвидируют аварию на плавучей атомной АЭС и, может, даже спасут котиков. Морских. Все это - в рамках крупных межведомственных опытно-исследовательских учений, которые пройдут по поручению президента РФ в Арктической зоне.

Организатор учений - МЧС России. Оно отвечает за взаимодействие сил министерств и ведомств вдоль всего тысячекилометрового побережья российской Арктики. Подобные учения пройдут впервые.

"В учениях примут участие представители иностранных чрезвычайных служб и дипломатического корпуса стран - членов Арктического совета: Финляндии, Норвегии, Канады и США", - сообщили в пресс-службе МЧС. Учения пройдут одновременно в 7 субъектах РФ с отработкой 12 сценариев различных катастроф, каждая из которых отразит характерные для конкретной территории возможные ЧС.

Центральными городами учений станут Норильск и Дудинка. Там проведут эксперименты по применению новых альтернативных источников энергии, быстротвердеющей пены и лазерной резки. В Нарьян-Маре ликвидируют вспыхнувший очаг сибирской язвы. В Воркуте в шахте проведут эксперимент по тушению пожара в забое температурно-активированной водой. В порту Архангельска устранят разлив нефтепродуктов, в Мурманске - аварию на пассажирском судне и одновременно проведут работы особого назначения на подводном потенциально опасном объекте.

В Якутии отработают аварийную посадку самолета в аэропорту Тикси и ликвидацию природного пожара, а в Певеке предстоит ликвидировать пожар на плавучей атомной теплоэлектростанции.