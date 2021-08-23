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23.08.2021 02:10
Рубрика: Происшествия

МЧС готовит крупнейшие учения в Арктике

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 190(8541)
Победят моровую язву, ликвидируют аварию на плавучей атомной АЭС и, может, даже спасут котиков. Морских. Все это - в рамках крупных межведомственных опытно-исследовательских учений, которые пройдут по поручению президента РФ в Арктической зоне.

Организатор учений - МЧС России. Оно отвечает за взаимодействие сил министерств и ведомств вдоль всего тысячекилометрового побережья российской Арктики. Подобные учения пройдут впервые.

Фото: пресс-служба ЦВО / ТАСС
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"В учениях примут участие представители иностранных чрезвычайных служб и дипломатического корпуса стран - членов Арктического совета: Финляндии, Норвегии, Канады и США", - сообщили в пресс-службе МЧС. Учения пройдут одновременно в 7 субъектах РФ с отработкой 12 сценариев различных катастроф, каждая из которых отразит характерные для конкретной территории возможные ЧС.

Центральными городами учений станут Норильск и Дудинка. Там проведут эксперименты по применению новых альтернативных источников энергии, быстротвердеющей пены и лазерной резки. В Нарьян-Маре ликвидируют вспыхнувший очаг сибирской язвы. В Воркуте в шахте проведут эксперимент по тушению пожара в забое температурно-активированной водой. В порту Архангельска устранят разлив нефтепродуктов, в Мурманске - аварию на пассажирском судне и одновременно проведут работы особого назначения на подводном потенциально опасном объекте.

В Якутии отработают аварийную посадку самолета в аэропорту Тикси и ликвидацию природного пожара, а в Певеке предстоит ликвидировать пожар на плавучей атомной теплоэлектростанции.

Происшествия ЧП Правительство МЧС

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