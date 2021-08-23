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23.08.2021 17:45
Рубрика: Общество

Минэкономразвития предлагает штрафовать за неверные сведения о выбросах

Текст: Алексей Дуэль
Наказывать штрафом до миллиона рублей компании, которые не предоставят отчет о выбросах парниковых газов или укажут в нем недостоверные данные, предлагает минэкономразвития. Дополнения в статью Кодекса об административных правонарушениях размещены на портале для опубликования проектов нормативных актов.

Речь пока идет только о регулируемых организациях, которые обязаны предоставлять такие отчеты по закону об ограничении выбросов парниковых газов. Если отчет не будет предоставлен вовсе, выполнен с нарушениями или же будет нарушен порядок предоставления, как и при наличии в нем недостоверных данных, штраф на должностное лицо составит от 50 до 75 тысяч рублей, на индивидуального предпринимателя - от 100 до 250 тысяч рублей, на юрлицо - от 100 до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма удваивается.

Фото: iStock
В России создается сеть карбоновых полигонов для мониторинга парниковых газов

Инициативу минэкономразвития поддержали в минприроды. Там считают, что вопросы, связанные с изменением климата, требуют изменений подходов во всех сферах экономики. При этом именно углеродный след - одна из причин изменения климата. По сравнению с 1990 годом (на эту дату ориентируются страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, и Россия в их числе) совокупные выбросы парниковых газов, по подсчетам института имени Израэля, в России сократились на 48,7%. В минприроды полагают этот результат хорошим, но недостаточным. Поэтому, считают там, надо создать условия для ответственного подхода бизнеса к исполнению нового климатического законодательства.

"Для крупных эмитентов парниковых газов предлагаемый размер штрафов - недостаточная мера для мотивации, - отмечает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - За повторное нарушение штраф можно смело увеличивать". Кроме того, он предлагает ужесточить ответственность и за искажение информации в отчетах. По мнению Исмаилова, у нас в целом большая проблема с достоверностью экологической информации, которую предоставляет бизнес.

Сходные сомнения и у председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Елены Шаройкиной. Она считает, что ответственность должна быть соизмерима с масштабами последствий для экологической безопасности страны и здоровья граждан. "Важно, чтобы бизнес не мог отделаться скромными штрафами, для этого их размер должен быть радикально увеличен, только так мы сможем кардинально изменить ситуацию, - говорит она. - Такие меры позволят сформировать дополнительный бюджет, который можно направить на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление экологии".

Сейчас в России 48 городов с высоким или очень высоким уровнем загрязнения воздуха

Сейчас квоты на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух должны получать 487 предприятий, расположенных на территории двенадцати городов, входящих в федпроект "Чистый воздух", сказала ранее вице-премьер Виктория Абрамченко. Всего в России есть 48 населенных пунктов, в которых уровень загрязнения воздуха оценивается как высокий или очень высокий. Абсолютным лидером среди них остается Норильск, уточнили в Росприроднадзоре. Его предприятия выбрасывают по 1,87 млн тонн вредных веществ в год. На втором месте - Череповец (208 тысяч тонн). По оценке главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, на Норильск приходится 75% всего объема мероприятий федерального проекта "­Чистый воздух".

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