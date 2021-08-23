Минстрой упрощает проведение ремонта

В законодательстве отсутствует понятие "текущий ремонт" и перечень работ, которые могут проводиться в его рамках, отмечается в пояснительных документах к проекту. Это приводит к тому, что ряд работ можно делать только при капитальном ремонте, что увеличивает и сроки, и затраты.

Теперь же будет составлен перечень работ, касающихся замены или восстановления отдельных элементов строительных конструкций зданий, инженерных систем, которые допускается проводить при текущем ремонте. При этом не потребуется разработка проектной документации, что значительно упростит процесс. Среди этих видов работ - ремонт отмостки и цоколя вокруг здания, восстановление или укрепление решеток на окнах, замена перил на лестницах, восстановление водосточных труб, пожарных лестниц, замена окон и дверей, напольного покрытия, облицовка стен керамической плиткой, смена подвесных потолков и пр.

Предполагается, что постановление вступит в силу с марта 2022 года.

Проект документа касается как многоквартирных домов, так и других зданий, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Сегодня четкой границы между текущим и капитальным ремонтом в жилых зданиях нет. В этой связи нередко управляющие организации предпочитают не менять часть протекающей кровли, дожидаясь когда работу по полной замене крыши выполнят за счет регоператора капремонта. С другой стороны, нередко даже элементарная установка решеток на окнах первых этажей требует согласования с госорганами. С такой проблемой столкнулись жители Санкт-Петербурга, и активистам ОНФ пришлось добиваться защиты прав граждан", - говорит он.

В перечень, разработанный Минстроем, входят работы, касающиеся в основном косметического ремонта, отмечает Склянчук. Если такой подход покажет свою эффективность, список работ в перспективе можно было бы расширить, считает он.