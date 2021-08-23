Минтранс предложил ввести ответственность за нарушение правил погрузки на суда

За нарушение правил погрузки и разгрузки загрязняющих веществ с судна на судно предусмотрят административное наказание, сообщили "РГ" в Минтрансе.

'Изменениями в КоАП будет предусмотрена административная ответственность за нарушение правил погрузочно-разгрузочных операций с судна на судно в отношении грузов, содержащих загрязняющие вещества, во внутренних морских водах и территориальном море, а также в исключительной экономической зоне РФ", - указали в Минтрансе.

Как пояснили в министерстве, на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который регламентирует перегрузку. Законопроект подготовлен для обеспечения безопасной погрузочно-разгрузочной деятельности, в исключительной экономической зоне, а также во внутренних морских водах и территориальном море России и минимизации рисков загрязнения морской среды.

В частности, устанавливаются районы, в которых возможна перегрузка грузов, содержащих загрязняющие вещества, с судна на судно в территориальном море и исключительной экономической зоне РФ, а также в акваториях морских портов.

Перечень таких районов будет определен правительством России. Устанавливаются правила, отсутствовавшие ранее, добавили в Минтрансе.

Как сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на проект изменений в КоАП, предполагается ввести штрафы до 10 млн рублей.