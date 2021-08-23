Минтруд напомнил о шести выплатах для семей с детьми до трех лет

Одна из выплат - материнский капитал. Если первый ребенок родился до 1 января 2020 года, а второй - после этой даты, то размер маткапитала составит 639431,83 рубля.

Семьи также могут получить пособие по беременности и родам в размере 100% средней заработной платы за предыдущий год.

Единовременное пособие при рождении ребенка равняется 18004 рублям. Его может получить один из родителей независимо от трудоустройства и дохода. При рождении нескольких детей сразу средства полагаются за каждого из них.

Еще три выплаты, на которые могут претендовать семьи - ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; ежемесячная выплата до 3 лет на первого и второго ребенка для семей с доходом на одного члена менее 2 прожиточных минимум (в размере прожиточного минимума для детей по региону) и ежемесячная выплата до 3 лет на третьего и последующих детей (введена в 78 регионах в размере прожиточного минимума на ребенка).