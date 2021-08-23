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23.08.2021 03:30
Рубрика: Власть

Мишустин: Экономика ЕАЭС восстанавливается благодаря совместным действиям

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(8541)
Участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны ускоренно внедрять "цифру" в свои экономики и расширять сотрудничество с третьими странами, чтобы создавать большое евразийское партнерство. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран - участников ЕАЭС, которое состоялось в Киргизии.
Михаил Мишустин предложил подготовить "дорожную карту" по снятию ограничений внутри ЕАЭС. Фото: Александр Корольков Михаил Мишустин предложил подготовить "дорожную карту" по снятию ограничений внутри ЕАЭС. Фото: Александр Корольков
Михаил Мишустин предложил подготовить "дорожную карту" по снятию ограничений внутри ЕАЭС. Фото: Александр Корольков

В этом году на постсоветском пространстве вспоминают события 30-летней давности, когда большая страна СССР рассыпалась на несколько независимых. В следующие три десятилетия эти государства пробовали разные формы интеграции, и пять из них - Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения - пришли к ЕАЭС. "Идея такой интеграции доказала свою перспективность как верный путь к процветанию и благополучию наших стран и народов", - заявил премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, открывая на правах хозяина встречи расширенное заседание Евразийского межправительственного совета. Делегации стран-участниц собрались на берегу озера Иссык-Куль, чтобы обсудить дальнейшие планы по развитию объединения.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Период пандемии продемонстрировал, что Евразийский экономический союз способен оперативно и гибко адаптироваться к различным вызовам и изменениям, считает Михаил Мишустин. "Благодаря совместным действиям экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается", - подчеркнул он. По итогам первого полугодия промышленное производство, например, выросло на 4,4 процента, обрабатывающая промышленность - на 6,5 процента.

"Мы также видим очень хорошую динамику товарооборота. Внутри евразийской "пятерки" по результатам шести месяцев текущего года он увеличился на треть и с третьими странами - на 19,1 процента", - сказал Мишустин. Он призвал продолжать активную работу для устранения препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Уже снято свыше 50, 12 из них в прошлом году, напомнил российский премьер.

Главам правительств представили на утверждение уточненный перечень ограничений, которые необходимо ликвидировать в текущем и следующем году. Михаил Мишустин предложил коллегам подготовить "дорожную карту" для реализации этой задачи. "Выполнение обязательств, заложенных в этом документе, - это важный шаг на пути построения общего рынка", - считает глава кабинета министров Беларуси Роман Головченко. Минск тревожит усиление внешнего давления на государства союза, и экономика может стать заложником политического прессинга. "В складывающихся условиях, когда необходимо искать новые точки роста, мы рассчитываем на партнеров по ЕАЭС, - заявил белорусский премьер. - Убеждены, что рынок Евразийского экономического союза может и должен функционировать как самодостаточный".

Евразийский экономический союз способен оперативно и гибко адаптироваться к различным вызовам и изменениям

Михаил Мишустин обратил внимание, что в мире разное отношение к организации, и интерес мирового сообщества к расширению торгово-экономических связей с ЕАЭС тоже растет. В июле вступило в силу торговое соглашение с Сербией, идут переговоры с Египтом, одобрен запуск диалога с Индией и Ираном, прорабатывается возможность создания зон свободной торговли с Индонезией и Монголией. "Все это будет способствовать устойчивому и динамичному развитию ЕАЭС, продвижению инициативы президента Российской Федерации по созданию большого евразийского партнерства", - подчеркнул Мишустин. Углублению интеграции внутри союза должно способствовать создание единого цифрового пространства. Причем переход национальных экономик на "цифру", указал глава российского правительства, надо осуществлять ускоренным темпом.

Новейшие технологии становятся незаменимыми в борьбе с нелегальным оборотом товаров. "Реализация соглашений по прослеживаемости и маркировке помогает повысить прозрачность перемещения товаров внутри ЕАЭС. Необходимо скорее завершить работу над проектом соглашения о применении электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок, чтобы сформировать единую, бесшовную систему транзита товаров", - сказал премьер-министр России. "Цифра" должна войти и в другие области экономики. Для этого сформируем рабочую группу по вопросам цифровой трансформации в союзе и утвердим соответствующее распоряжение межправсовета", - добавил Михаил Мишустин.

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