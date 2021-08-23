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23.08.2021 10:25
Рубрика: Власть

Мишустин установил вице-премьерам ключевые цели развития территорий

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин установил своим заместителям, курирующим отдельные федеральные округа страны, ключевые цели социально-экономического развития территорий и входящих в них регионов. Это рост доходов населения и численности занятых, увеличение инвестиций в основной капитал и выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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В каждом из регионов вице-премьеры должны определить до пяти проектов, направленных на социально-экономическое развитие, и выделить до пяти вопросов, решение которых даст наибольший эффект для достижения ключевых целей. Сделать это необходимо до 1 ноября.

Кураторов для федеральных округов из числа вице-премьеров Михаил Мишустин распределил в июле. Виктория Абрамченко стала ответственной за Сибирский федеральный округ, Юрий Борисов - за Уральский, Татьяна Голикова - за Северо-Западный, Дмитрий Григоренко - за Центральный, Александр Новак - за Северо-Кавказский, Юрий Трутнев - за Дальневосточный федеральный округ и Арктику, Марат Хуснуллин - за Южный, а Дмитрию Чернышенко вверен Приволжский федеральный округ.

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